LIFEHACK. Zo maak je in je eentje zonder gedoe je bed op

Enerzijds is er weinig leukers dan een pas opgemaakt bed, anderzijds is het klusje op zich verschrikkelijk vervelend. Al helemaal als je in je eentje woont want dat maakt het er niet bepaald makkelijker op. En dus stel je het keer op keer uit, zelfs als dat betekent dat je dagenlang in een enigszins muf ruikend bed slaapt.

Gelukkig hoef je je voortaan niet meer helemaal in het zweet te werken om in je eentje het bed op te maken. 2020 zou 2020 niet zijn als er voor dit probleem geen oplossing kwam dankzij TikTok.

Rollen maar

Sophie Liard, ook wel bekend als de Folding Lady, deelde namelijk een erg handige lifehack met haar volgers. Wil je zonder gedoe je bed opmaken, leg dan eerst je laken op het bed. Vervolgens leg je je donsdeken erop en begin je van bovenaf te rollen. Wanneer je aan het einde bent gekomen, vouw je je laken over je donsdeken en steek je de hoeken erin. Vervolgens rol je het geheel uit et voilà, klaar! Het filmpje hieronder toont je hoe het moet.