CORONACRISIS. Versoepelen staat nog niet op de agenda

Ondanks de vraag van de Franstalige Gemeenschap, blijven de huidige coronamaatregelen nog even van kracht, laat premier Alexander De Croo (Open Vld) weten. Voor een versoepeling voor Kerstmis is «een mirakel» nodig, aldus gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (sp.a).

Er komt voorlopig nog geen versoepeling van de coronamaatregelen, nochtans staat er op 18 december een Overlegcomité gepland. «We bespreken dan onder andere de details van de vaccinatiestrategie en de quarantaine voor mensen die uit het buitenland terugkeren», aldus De Croo (foto) in VTM Nieuws, die daarmee ook op de vraag van minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) reageerde om de maatregelen rond de sociale bubbel opnieuw te evalueren.

De Croo benadrukte dat de beslissingen genomen worden op basis van cijfers en adviezen. «Als we naar de meest recente evolutie kijken, zijn de cijfers midden januari goed genoeg om te versoepelen.»

Mirakel

Ook voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kan er op het overleg gepraat worden. «Maar het risico bestaat dat we dan eerder over een stagnatie (van de cijfers) dan over een vermindering praten», zei hij op RTL-TVi. Het zou volgens de sp.a-minister «een volledig mirakel» zijn dat de cijfers voor Kerstmis onder de afgesproken waarden zakken.

Het totaal aantal besmettingen in ons land nadert ondertussen de 590.000. De coronabesmettingen, ziekenhuiscijfers en overlijdens blijven verder dalen, maar er is nog geen sprake van een stabilisatie. Zo zijn er nog altijd gemiddeld 2.172 nieuwe besmettingen per dag, 13% minder dan een week eerder.