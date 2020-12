CORONACIJFERS. Totaal aantal besmettingen nadert de 590.000

In de periode van 26 november tot 2 december werden per dag gemiddeld 2.171,6 nieuwe besmettingen geteld, goed voor een daling met 13%. Daarmee komt het totale aantal mensen dat de voorbije maanden positief testte op COVID-19 uit op 589.942. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Voorts overleden in de periode van 26 november tot 2 december dagelijks gemiddeld 113,4 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 20,8% in vergelijking met de zeven dagen voordien. In totaal overleden in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.254 mensen aan het coronavirus.

Het aantal ziekenhuisopnames omwille van COVID-19 klokte in de periode van 29 november tot 5 december af op zo’n 187,7 per dag (-22%). Van de 3.163 coronapatiënten die momenteel nog in het ziekenhuis liggen (-6%) verblijven er 753 op intensieve zorgen (-5%).

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, zakt naar 8,9%.