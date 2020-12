Vrouw opgepakt omdat ze “ongepaste” outfit draagt aan piramide (foto)

Een Egyptisch model heeft kwaad bloed gezet toen ze onlangs poseerde aan de Piramide van Djoser in Egypte. Volgens de politie was haar outfit aanstootgevend. Omdat de regels aan dergelijke antieke gebouwen erg strikt zijn, werd ze gearresteerd.

Salma Elshimy zakte afgelopen maandag af naar de Piramide van Djoser in Saqqara, een necropolis uit het Oude Egypte. Het 26-jarige model poseerde er in een faraonisch kostuum voor een fotoshoot. De politie vond haar outfit echter ongepast en weinig respectvol jegens de geschiedenis van het land.

Geen toestemming

Zowel Elshimy als haar fotograaf werden opgepakt. De dag nadien mochten ze beschikken, maar ze zullen zich nog moeten verantwoorden voor het maken van foto’s op een archeologische site zonder toestemming. “Iedereen die zich onrespectvol gedraagt jegens onze unieke Egyptische beschaving zal gestraft worden”, aldus woordvoerder Mostafa Waziri.

Geen kwaad opzet

Elshimy bracht vandaag nog een update op Facebook over het incident. “Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft of het niet eens was met mij. Uiteindelijk ben ik maar een mens. Het was niet de bedoeling om iemand voor het hoofd te stoten”, schreef ze.

