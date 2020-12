BIZAR. Dit huiskamerconcert wordt live uitgezonden voor alle eenzame katten

De coronacrisis doet ons allemaal op zoek gaan naar creatieve oplossingen. Normale evenementen kunnen niet doorgaan en dus moet het noodgedwongen anders. Om eenzame katten(baasjes) een hart onder de riem te steken, geeft het Nederlandse Concertgebouworkest op 7 december een huiskamerconcert vanuit het kattencafé Kopjes. En jij kan live meekijken.

Het oorspronkelijke idee was om een huiskamerconcert van het Concertgebouworkest weg te geven aan een baasje van hond of kat die elk jaar onder de bank ligt door het vuurwerk. Maar ja, geen vuurwerk dit jaar en met z’n allen in een huiskamer gaan staan lukt ook niet.

Rustige katten

“Dus toen bedachten we een mini-concert in het kattencafé!” Om de katten daar een muzikaal hart onder hun (spreekwoordelijke) riempje te steken. Micha Windgassen is coördinator bij Entrée, de jongerenclub van Het Concertgebouw en Concertgebouworkest en bruist altijd van de ideeën. Het bijzondere concert is onderdeel van een grotere campagne, The Classical Effect.

“We willen graag tonen wat de positieve effecten van klassieke muziek zijn.” En niet alleen op mensen. “Uit onderzoek blijkt dat katten rustig worden van rustige klassieke muziek.” Komt mooi uit, zeker in het geval van de katten in Kopjes, het Amsterdamse kattencafé waar liefhebbers normaal gesproken terecht kunnen voor een dagelijkse portie koffie en kopjes.

Deze dagen brengen de katten net als veel mensen ook in eenzaamheid door. “Onze poezenbeesten vinden het gebrek aan aandacht nogal saai”, vertelt café-eigenaresse Lenny Populier. “Ik denk dat ze nieuwsgierig zijn naar de instrumenten en hoop dat ze ultiem gelukkig en spinnend naar de muziek luisteren.”

Concert met z’n tweetjes

Violiste Sylvia Huang en celliste Honorine Schaeffer, beiden trotse kattenbaasjes, zullen namens het voltallige Concertgebouworkest acte de présence geven komende maandagmiddag in het kattencafé. Meer past ook niet, lacht Windgassen. Maar lang leve de livestream. Of het zielige-katten-repertoire al bekend is? Jazeker, om er vloeiend aan toe te voegen: “Adagio uit Mozart duo nr. 1 in G major K 423, Bach inventie voor 2 stemmen n.6 en 2 werken van Glière staan op het programma.”