Weet je niet wat voor kerstcadeau te geven? Hier enkele leuke tips!

Met de feestdagen voor de deur ga je zoals elk jaar weer op zoek naar het ideale geschenk voor je vrienden, familie en collega’s. Soms weet je meteen wat je moet hebben, maar het kan ook een zoektocht van jewelste worden. Wij geven je graag wat inspiratie.

Kerstmis en Nieuwjaar zijn zonder twijfel de gezelligste periodes van het jaar. Sfeerverlichting, lekker knus binnen zitten, idyllische sneeuwtaferelen, noem maar op. Maar het leukste van alles: cadeautjes geven aan de mensen die je graag hebt.

Vaak proberen mensen een persoonlijke touch aan hun geschenken te geven, maar dat hoeft lang niet altijd. Daarom kan je perfect opteren voor een kerstpakket waar de ontvanger ongetwijfeld iets mee kan doen. Uiteraard speelt het budget ook een rol, dus lijsten we enkele minder dure en iets duurdere voorstellen op.

Goedkoper dan 25 euro

Ch(ocolade)ampagne

Een fles cava of champagne moet zowat het meest typische cadeau zijn, maar wat als de fles van (Belgische) chocolade gemaakt is? Je wordt er jammer genoeg niet tipsy van, maar wel gelukkig, zo blijkt uit verschillende studies. Voor 13,50 euro maak je hem/haar in één klap een stuk vrolijker en is zijn/haar honger meteen gestild.



Luxe-ontbijt

Een geslaagde dag begint bij een goed ontbijt, toch? Wel, voor 20 euro trakteer je je uitverkorene én zijn vriend(in) op een heerlijke mix van warme dranken en knapperige zoetigheden. Twee voor de prijs van één, dus. Hun dag kan sowieso niet meer stuk!



Wellness bij je thuis

Kerstmis gaat ook over elkaar of jezelf verwennen. Met een wellness kom je volledig tot ontspanning, maar hoe leuk zou het zijn als je die wellness gewoon in huis haalt? Dat scheelt weer een ijskoud autoritje. In de SPA Collection van 22,50 euro zit een verfrissende douchegel en shampoo waarmee je helemaal tot rust komt, om het volledig af te maken met een verkwikkende body lotion. Genieten maar!



Duurder dan 25 euro

Bierproeverij

Zonder bier geen plezier! Een bierproeverij is hemels, en al zeker als je dat thuis kan doen zodat je bij wijze van spreken naar je bed kan kruipen. Proef en beoordeel vier hoogvliegers uit de bierwereld: Hertog Jan pils, Leffe bruin dubbel, Grimbergen Dubbel en La Trappe Blond. En uiteraard krijg je er voor die 30 euro bijpassende bierglazen en een presenteerplank bij om je vakkundig te voorzien van een hopelijk niet te zware kater. Schol!



Sportpakket dat als muziek in de oren klinkt

Mensen maken bij de jaarwisseling voortdurend voornemens die ze niet altijd nakomen. Meer sporten, bijvoorbeeld. Om je maatje dat extra duwtje in de rug te geven om aan zijn/haar conditie te werken, kan deze draagbare bluetooth speaker zeker helpen. De glazen drinkfles, handdoek en vitaminewater krijgt hij/zij er gratis bij. Gedaan met de uitvluchten voor 32,50 euro!



Barbecue om bij weg te smelten

Barbecueën is altijd fijn, maar de winterse temperaturen steken jammer genoeg stokken in de wielen. Met deze elektrische barbecue bak en braad je de heerlijkste vleesjes gewoon binnenshuis. Inclusief 4-delige spiezenset en sausjes om vingers en duimen bij af te likken. De winter was nog nooit zo zomers! Wedden dat je 57,50 euro het waard was?