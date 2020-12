‘Slimste Mens’-jurylid Jeroom krijgt Wesley Sonck tegen zich na opmerking over zijn dochter: “Nu is het gedaan!” (video)

Geestig momentje tijdens ‘De Slimste Mens ter Wereld’, waarin Jeroom de draak steekt met Wesley Sonck. Die laat zich echter allerminst doen…

De poppen gaan aan het dansen wanneer presentator Erik Van Looy aan ex-Rode Duivel Wesley Sonck (42) vraagt of hij mooie voeten heeft. “Ik heb geen mooie voeten, maar ik ben er wel zeer content mee”, antwoordt hij. Jeroom is er als de kippen bij om te reageren. “Wesley heeft lelijke voeten, maar wel een heel mooie dochter”, klinkt het. Die dochter is de 21-jarige studente Amy Sonck, die op Instagram meer dan 100.000 volgers heeft.

Stiekem fan van Jeroom

Daarop vraagt Erik of Wesley het nog leuk vindt en of hij Jeroom kent. “Jazeker. Ik moet iets bekennen, want eigenlijk ben ik stiekem fan. Als ik ‘De Slimste Mens ter Wereld’ herbekijk, dan kijk ik heel vaak naar zijn grappen. Nu is het gedaan”, knipoogt hij.

‘De Slimste Mens ter Wereld’ is van maandag tot donderdag om 21.35u te bekijken op VIER.