Ex-presidenten Obama, Bush en Clinton willen hun coronavaccinatie op tv uitzenden

De voormalige Amerikaanse presidenten Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton zeggen ‘ja’ tegen een coronavaccinatie. Zij willen zich wanneer dat kan voor de camera laten inenten om hun landgenoten te overtuigen hetzelfde te doen.

De stafchef van Republikein Bush zegt tegen de Amerikaanse zender dat zijn baas contact heeft gezocht met Anthony Fauci en Deborah Birx, twee belangrijke medische adviseurs van de regering. “Als de tijd rijp is, wil hij doen wat hij kan om zijn medeburgers aan te moedigen om zich te laten inenten”, zegt de stafchef.

Niet voorsteken

Bush is volgens zijn stafchef absoluut bereid zich voor de camera te laten vaccineren als een coronavaccin is goedgekeurd door de toezichthouder. De oud-president wil wel wachten tot het middel ook is toegediend aan de groepen die daar als eerste aanspraak op kunnen maken.

Ook de woordvoerder van Clinton reageerde positief op een vraag of de Democraat zich publiekelijk wil laten inenten. “President Clinton zal absoluut een vaccin nemen zodra dat mogelijk is”, benadrukt de zegsman. “En hij zal dat in het openbaar doen als alle Amerikanen op die manier aangemoedigd kunnen worden om hetzelfde te doen.

Obama vertrouwt op Fauci

Obama, de voorganger van de huidige president Donald Trump, heeft in een interview aangegeven dat hij vertrouwen heeft in Fauci. “Dus als Anthony Fauci tegen me zegt dat het vaccin veilig is, dat we kunnen vaccineren zodat je immuniteit krijgt tegen COVID, dan ga ik het absoluut nemen”, aldus de Democraat. “Dat doe ik misschien op tv of ik laat het filmen, zodat mensen kunnen zien dat ik de wetenschap vertrouw. Wat ik niet vertrouw is COVID krijgen.”