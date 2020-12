Dit land keurt als eerste ‘kipnuggets uit een lab’ goed

Geen kip uit een ei, maar een kipnugget uit het lab. In Singapore staat dat binnenkort op het menu. Singapore staat namelijk als eerste land de verkoop van kweekvlees toe. Dat meldt de Amerikaanse start-up Eat Just. Het bedrijf mag het kippenvlees uit bioreactoren voortaan in de Aziatische stadstaat aan de man brengen.

De prijs van de kipnuggets ligt ongeveer op hetzelfde niveau als echt kippenvlees uit de duurste prijsklasse, zegt Josh Tetrick van Eat Just. Hij verwacht dat het kweekvlees uit het laboratorium al snel in een Singaporees restaurant op het menu zal staan.

Dierencellen

Het voordeel van het proces is dat er geen dieren voor hoeven worden geslacht. De start-up gebruikt voor het kweekvlees namelijk de cellen van levende dieren. In grote bioreactoren worden er vervolgens plantaardige voedingsstoffen aan toegevoegd die ervoor zorgen dat de cellen uitgroeien tot ‘echte’ stukjes vlees. Het bedrijf hoopt met het gekweekte vlees de voetafdruk die de vleesconsumptie op het milieu heeft te verkleinen. Naar schatting van de onderneming zal in 2050 de productie van vlees met 70% gegroeid zijn. Dit gaat gepaard met veeteelt, ontbossing, methaanuitstoot en dierenleed. Met het kweekvlees wil de organisatie dit verminderen.