CIA stuurt uitdagend vraagstuk de wereld in: kan jij op deze foto zien hoe laat het is?

Het Twitter-account van de Central Intelligence Agency, kortweg bekend als de CIA, heeft een uitdagende denkoefening gedeeld. Op onderstaande foto moet je aan de hand van aanwijzingen in beeld proberen ontdekken hoe laat het is. Weet jij het antwoord?

“Test je analytische vaardigheden”, schrijft het officiële Twitter-account van de CIA bij een foto van een besneeuwd stukje straat. Je moet daarbij niet in het wilde weg gokken, maar kiezen uit drie mogelijkheden: 7 uur ’s ochtends, 11 uur ’s ochtends of 15 uur in de namiddag.

De oplossing vind je onderaan.

Oplossing

Voor we de oplossing verklappen, bekijken we eerst de redeneringen van andere puzzelaars. Het minst populaire antwoord was 11 uur ’s ochtends. Iemand die dat toch gokte, redeneerde als volgt: “De zon komt op in het oosten, dus dat sluit 15.00 uur uit. Ze staat te hoog om vroeg in de ochtend te zijn, dus 7 uur ’s ochtends kan ook niet. Daarom is het 11 uur.”

Het tweede vaakst voorkomende antwoord was 15 uur in de namiddag. “De sneeuw op de weg is door een dagje verkeer afgesleten en er zijn geen strooiers aan het werk. Lege schoolbussen komen aanrijden en staan in de rij om kinderen naar huis te brengen. De zon staat nu in het westen – huizen zijn op het oosten gericht”, schrijft een zelfzekere Twitteraar. Iemand anders meent op een klok gespot te hebben dat de wijzers 15 uur aanwijzen.

Maar het meest genoemde antwoord was 7 uur ’s ochtends. En waarom? “Ik denk 7 uur ’s ochtends, de lange schaduwen van een opkomende zon in het oosten en de geparkeerde auto’s impliceren dat velen nog in bed liggen”, schrijft iemand. Een andere Twitteraar schreef: “De straten nog niet zijn geploegd, en bij het zien van groenblijvende bomen, wed ik dat ze sneeuwploegen en voldoende sneeuwruimgereedschap hebben klaarstaan. Ik denk dat op een ander moment van de dag de wegen gemarkeerder zouden zijn, aangezien het momenteel niet sneeuwt.”

En jawel, maar liefst 50 procent van de deelnemers gokte juist: 7 uur ’s ochtends was het juiste antwoord. “Het lijkt alsof jullie hier allemaal oog voor hebben. Jullie moeten eens een kijkje nemen op onze jobpagina”, grapte de CIA in een antwoord.