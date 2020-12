BIZAR. Hasseltse duiven moeten aan de pil

Hasselt start, in navolging van onder meer Leuven en Tongeren, met een proefproject waarbij wilde duiven het anticonceptiemiddel R12 krijgen toegediend. Voor de verdeling plaatste de stad een voederbak op de luifel van Toerisme Hasselt aan het Capucienenplein. De kostprijs van de bestrijding met R12 bedraagt zo’n 5.000 euro per jaar.

“Zijn de resultaten even bevredigend als in andere steden, dan breiden we het systeem zeker uit”, aldus schepenen Laurence Libert en Joost Venken.

Vangen maar

Om de overlast te verminderen, vangt de stad al zo veel mogelijk duiven met kooien. Zo worden per jaar ongeveer 600 duiven uit het Hasseltse luchtruim gehaald. “Daarvan zijn 70% verdwaalde reisduiven. Die gaan naar een opvangcentrum dat op basis van hun ring de eigenaars contacteert”, zegt schepen van Dierenwijlzijn Joost Venken (RoodGroen+). “Turkse tortels of houtduiven maken 10% van de vangst uit. Beiden zijn beschermde soorten die we in een landelijke omgeving opnieuw vrijlaten. De overige 20% bestaat uit ongeringde wilde duiven. Ook deze gaan naar het opvangcentrum.”

Diervriendelijk en effectief

Omdat die resultaten beperkt zijn, ging de stad op zoek naar alternatieve diervriendelijke bestrijdingsmaatregelen. De duiven zullen daarom maïs toegediend krijgen dat werd gedrenkt in het anticonceptiemiddel R12. In Tongeren nam de duivenpopulatie daarmee gedurende het eerste jaar af met bijna 30%, terwijl die daling zich nadien nog voortzette.

“Dit innovatieve geneesmiddel beïnvloedt de hormonen niet. Het bevat een product ter bestrijding van darmparasieten bij vogels. Wanneer je het aan een voldoende hoge dosis gedurende een tijdje toedient, voorkomt het als neveneffect de vorming van een vlies tussen dooier en eiwit. Hierdoor kan in een eitje tijdelijk geen vrucht ontstaan”, vertelt schepen van Propere Stad Laurence Libert (Open Vld). “Zowel Gaia, De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn als de Koninklijke Belgische Duivenbond hebben geen bezwaar tegen het gebruik van dit middel. En ook de resultaten zijn dus fenomenaal.”