Mensen met DIT sterrenbeeld zijn de slechtste relatiepartners

Ahh, de liefde: ze kan zo mooi zijn, maar ook zo verwoestend. Een slechte relatie kan jaren na afloop nog steeds zwaar op de maag liggen, dus kies je maar beter een partner die je hart en eigenwaarde heel laat. Volgens de ervaringen van Twitteraars moet je daarom een relatie met de onderstaande sterrenbeelden vermijden.

Ieder heeft zo zijn eigen beeld van de perfecte relatie. Sommigen willen een relatie in vuur en vlam, anderen kiezen liever voor een rustige partner als rots in de branding. Volgens de astrologie, die onder millennials steeds meer aanhang kent, kiezen die eersten beter een leeuw en die laatsten een steenbok. Sommige tekens van de dierenriem zijn echter een garantie op amoureus falen voor alle andere sterrenbeelden.

Althans, dat concluderen we op basis van een Twitter-trend waarbij Twitteraars hun slechtste relatie-ervaringen met sterrenbeelden uit de doeken doen. Drie sterrenbeelden worden het vaakst genoemd.

Wispelturig, passioneel en onbetrouwbaar

Mensen met het sterrenbeeld Tweeling – geboren tussen 21 mei en 21 juni – komen het vaakst naar voren als echte rotzakken in de liefde. Tweelingen zijn vaak wispelturig en gedragen zich dubbelzinnig – iets dat velen de haren doet uittrekken. “Mijn slechtste relatie was met een Tweeling”, schrijft iemand. “Deze man had twee gezichten en gaf me het gevoel had dat ik degene was die hem bedroog in plaats van andersom.”

Een ander veelgenoemd teken is de Schorpioen – geboren tussen 23 oktober en 21 november. Met een passioneel en obsessief karakter haalt de intensiteit van een relatie met dit sterrenbeeld bij velen het bloed van onder de nagels.

Is a Scorpio really your worst relationship or were you not ready for the intensity, honesty and thrill of a relationship with a Scorpio? pic.twitter.com/VStaHcgWqU — x (@timotheecutest) November 30, 2020

Als laatste blijkt ook een Boogschutter – geboren tussen 22 november en 21 december. slecht te scoren. Boogschutters zijn vermeende rebellen en worden vaak als onbetrouwbaar bestempeld. Reden te meer voor de Twitteraars om er ver van weg te blijven, al zijn ze volgens iemand wel fantastische vrienden.

My worst relationship was with a Sagittarius. They’re great as friends tough.. F R I E N D S pic.twitter.com/jIjVbaawRc — Henri (@henri_viera) November 30, 2020

Dat Tweelingen en Boogschutters vaak gezien worden als slechte relatiepartners is op basis van hun overspelig gedrag niet verrassend. Uit onderzoek van datingsite Gleeden bleek dat die twee sterrenbeelden het vaakst een scheve schaats rijden.

Rotzakken, maar goed in bed

Opvallend is dat Steenbokken, die gekarakteriseerd worden als koud, berekend en harteloos, amper worden vernoemd. Het sterrenbeeld Stier krijgt daarentegen wel enkele vermeldingen, met een pikante twist. Zo zeggen tientallen mensen dat stieren slechte relatiepartners zijn, maar wel heel goed zijn in bed.