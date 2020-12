Kathleen Aerts openhartig over K3: “Échte ruzie is er nooit geweest, maar…”

Ex-K3’tje Kathleen Aerts heeft in een interview gereageerd op de geruchten dat er ruzie zou geweest zijn tussen haar, Karen Damen en Kristel Verbeke nadat Kathleen de groep verliet.

Kathleen Aerts was van in het prille begin in 1998 lid van K3, samen met Karen Damen en Kristel Verbeke. In 2009 verliet ze K3 en werd ze vervangen door Josje Huisman. Er werd heel wat gespeculeerd over hoe de drie zangeressen nadien met elkaar omgingen. Sommigen spraken zelfs over ruzie, maar zover is het nooit echt gekomen. “We hebben nooit echt kletterende ruzie gemaakt, maar in het begin lag het allemaal wat gevoelig. Daar moet ik eerlijk over zijn. Mijn vader was overleden, en ik had net ontdekt dat mijn moeder jongdement was. Ik denk dat onze wegen hoe dan ook stilaan uit elkaar waren gegaan. Door wat ik had meegemaakt was ik in een andere levensfase gekatapulteerd. Karen en Kristel waren nog heel ambitieus en wilden nog keihard gaan voor K3, maar ik had andere zorgen aan mijn hoofd en had ook andere plannen”, vertelde ze enkele weken geleden in Dag Allemaal.

Bijpraten

Nu gaat de 42-jarige zangeres in een interview met Showbizztv nog iets verder in detail. “Ik denk dat onze wegen een beetje gesplit waren, maar niet om te zeggen dat er ooit een échte ruzie was. Ik wist dat er ooit wel een moment zou komen dat we terug samen rond de tafel zouden zitten en dat is gebeurd toen ik in België was (na de ontmaskering van haar als Zeemeermin in ‘The Masked Singer’; red.). Dat was fantastisch. We hebben een heel leuke avond gehad en hebben tien jaar bijgepraat. Ze hebben ons echt uit het restaurant moeten zetten, want we bleven daar maar zitten. (lacht)”, klinkt het.

Samen terugblikken

“Om maar te zeggen: voor alles is er een tijd. Het is ook heel mooi omdat we nu ook alle drie kunnen terugblikken. Nu zij ook uit het K3-verhaal gestapt zijn, beseffen we pas eigenlijk hoe fantastisch het was. Als je er nog middenin zit, is het vaak te druk of gaat het gepaard met stressmomenten. Ik ben heel blij dat we met ons drietjes eens goed hebben kunnen praten. En natuurlijk met de nodige wijn, want er was geen manager bij, dus dat mocht”, lacht ze.