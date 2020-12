Hoe lang blijf je veilig in één ruimte met besmet persoon? Risico groter dan gedacht

Op het werk, in de klas of bij je knuffelcontact: in tijden waar het coronavirus sterk circuleert, kom je soms onvermijdelijk in aanraking met een besmette coronapatiënt. Maar hoe groot is het risico dan dat die persoon je effectief het virus doorgeeft? Met deze tool van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) bereken je de kans op besmetting.

De tool van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), een gerenommeerde Amerikaanse universiteit, gaat uit van besmetting via aerosolen. Rekening houdend met de verspreiding van miniscule virusdruppeltjes door de lucht maakt het immers wel uit hoe lang je met iemand in één ruimte blijft, zelfs al houd je voldoende afstand. Wetenschappers Martin Bazant en John Bush ontwikkelden op basis van gegevens van eerdere indoor besmettingen een applicatie die je precies vertelt hoe veilig je bent bij iemand die besmet is met het coronavirus.

De applicatie is erg uitgebreid en houdt rekening met heel wat variabelen. De grootte van de ruimte, de verluchting, de vochtigheidsgraad… zijn allemaal van belang. Ook het gedrag van de mensen in de ruimte wordt meegerekend. Zo maakt het een verschil of mensen praten, zingen, en met welk volume ze dat doen. Of mensen een mondmasker dragen, of het goed aansluit en of ze het wel correct opzetten wordt ook meegenomen.

Nog geen uur veilig

Wat blijkt? De grootte of het type van de kamer maken niet zoveel verschil in het risico op besmetting. Het ventilatiesysteem van de ruimte is al van groter zijn daarentegen van veel groter belang.

Laten we de tool even testen. Als je als koppel je met corona besmette knuffelcontact uitnodigt voor kerst in je typische huiskamer van 40 vierkante meter, met de ramen gesloten, zonder mondmaskers en met een normaal spreekvolume, dan ben je veilig voor slechts 52 minuten. Het verschil met wanneer je wel een mondmasker opzet, is gigantisch: in plaats van amper een uurtje kan je nu vijf uur risicoloos bij elkaar zijn.

In een klaslokaal van dezelfde grootte met 25 leerlingen – waarvan minstens één besmet -, mechanische ventilatie en met mondmaskers kan je één uur en 21 minuten lang gerust ademhalen. Ter vergelijking: zonder mondmaskers is dat slechts 15 minuten. Met gesloten ramen en zonder andere ventilatie (en met mondmasker) zijn de leerlingen 45 minuten lang veilig.

Slecht nieuws voor horeca

Dat de grootte van de ruimte niet zoveel uitmaakt voor de veiligheid, is slecht nieuws voor de horeca- en cultuursector, geven de onderzoekers ook aan bij hun FAQ (Frequently Asked Questions). Tenminste, als ze geen grondig ventilatiesysteem hebben.

Bovendien is het buiten de aerosolen ook opletten voor besmetting door grotere druppels bij praten of niezen. Die kunnen makkelijk het virus verspreiden wanneer mondmaskers niet (correct) gedragen worden en er niet genoeg afstand wordt gehouden.

Wil je zelf aan de slag met de tool? Dat kan hier. Vergeet wel niet te controleren of het metrisch stelsel staat aangeduid.