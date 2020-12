GAMES. Paris New Eden: een nieuwe start voor de lichtstad

Zelfs als de wereld vergaat en we in een post-apocalyptische woestenij proberen te overleven, blijft Parijs de bakermat van de beschaving. Bouw een veilige haven voor jezelf en andere overlevenden in Paris New Eden.

Een ondenkbare ramp heeft Europa in zijn greep en alles wat we kenden is verleden tijd. Gelukkig krijgen diegenen die de catastrofe overleefden een tweede kans om het beter te doen dan hun voorgangers. In deze duistere toekomst schittert er nog één laatste lichtpuntje in de donkere nacht. De lichtstad is een baken van hoop voor iedereen die letterlijk zijn steentje wil bijdragen aan de wederopbouw van de beschaving. Hoewel de eens zo drukke straten en monumentale gebouwen van Parijs nu overwoekerd zijn met planten en de glorie van weleer ver te zoeken is, zijn er toch nog enkele plaatsen gespaard gebleven. Ideaal voor 2 tot 4 spelers om een veilig toevluchtsoord uit te bouwen in deze nieuwe tuin van Eden.

Spelinhoud

Het spel bevat een spelbord met 5 actiezones, 20 dobbelstenen, 16 gebeurtenistegels, 32 missiekaarten, 75 gebouwkaarten onderverdeeld volgens 5 beroepscategorieën, 29 vluchtelingenfiches, 42 uitrustings- en voedselfiches. Meer heb je niet nodig om een nieuw tijdperk in te luiden, toch?

Hoewel de stad groot genoeg is, is voedsel en bescherming schaars. Slechts één van jullie zal standhouden en de barre winter overleven.

Het spel wordt gespeeld in 4 rondes (seizoenen) waarin je tracht om een zo stabiel mogelijke gemeenschap op te bouwen. Aan het begin van ieder seizoen rol je met de dobbelstenen en trek je fiches die vervolgens verdeeld worden over de actievelden op het spelbord. De dobbelstenen vertegenwoordigen de 6 beroepen die een overlevende kan uitoefenen: ingenieur, krijger, dokter, geleerde, landbouwer of een manusje-van-alles. Deze laatste is een ‘joker’ die als eender welk beroep ingezet kan worden. De spelers sturen hun verkenners om de beurt naar een actieveld. Zodra ze een veld gekozen hebben nemen ze een dobbelsteen weg zonder het gerolde resultaat aan te passen en komt deze vluchteling mee naar hun schuilplaats. Als een actieveld geen dobbelstenen meer bevat, kan je de actie een ronde lang niet meer uitvoeren.

Eifeltoren is van de partij

Afhankelijk van de bezochte site, voert de speler ook het bijhorende locatie-effect uit. In het restaurant neem je een blikje voedsel mee, in het treinstation pak je naast de dobbelsteen ook een vluchtelingfiche naar keuze, bij de Eifeltoren probeer je een gebeurtenistegel te voltooien om punten te scoren en bij de ingestorte brug kies je 1 van de 3 bovenste missiekaarten. Een missie kan je op het einde van het spel extra bonuspunten opleveren als je bijvoorbeeld het meeste dokters hebt of over de meeste wapens beschikt om je krijgers mee te bewapenen.

Zodra er geen dobbelstenen meer zijn ga je naar de 2de fase van het seizoen. Door de toestroom aan mensen, heb je extra faciliteiten nodig. Om een gebouw te bemachtigen zal je het echter moeten opnemen tegen je rivalen, want er is per beroep telkens één gebouw minder dan het aantal spelers. Iemand valt dus sowieso uit de boot! Om een gebouw te winnen moet je verklaren hoeveel overlevenden jij per categorie wil inzetten. Dobbelstenen of fiches met een specifiek beroep, kunnen enkel gebruikt worden voor de overeenstemmende gebouwen, maar de jokers zijn hier het addertje onder het gras om iets voor de ander zijn neus weg te kapen.

Gebouwen leveren je extra uitrusting en overlevenden op die je nodig zult hebben om punten mee te scoren. Hoe groter jouw gemeenschap, hoe meer punten ze oplevert op het einde van een seizoen. Ten minste als je genoeg voedsel weet te verzamelen om al die mondjes te voeden… Wie op het einde van het 4de seizoen de meeste punten verzameld heeft, is de winnaar en mag zichzelf als heerser van Parijs trakteren op een goede fles Château Mouton-Rothschild.

Ons verdict

Bij Paris New Eden gaan geluk en inzicht hand in hand. Je moet in de gaten houden op welke beroepen jouw tegenspelers inzetten en vooral ook nagaan welke beroepen jouw gemeenschap hard nodig heeft om te overleven. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren dat de beroepscategorie waar je het volgende seizoen op hoopte in te zetten amper of zelfs niet aanwezig is! Zelfs de meest ervaren speler kan dus nog voor onaangename verrassingen komen te staan.

Het spel heeft ook oog voor het ontwerp. Zo vormen de vier locaties waar een speler zijn kamp kan opslaan plaatsen die je vandaag de dag in Parijs kan bezoeken, zoals bijvoorbeeld de Arc de Triomphe en Centre Pompidou. Dit kleurrijke pareltje is zeker eentje om aan je verzameling toe te voegen. Zo ben je toch al een beetje voorbereid, mocht je ooit in een post-apocalyptisch Parijs eindigen.

Paris New Eden is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van Matagot.

Rufus Verswijvel