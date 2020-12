De kerstboom voor Sinterklaas al opzetten? Dit zegt de etiquette-expert

Heb jij je kerstboom al opgezet en vind je het irritant dat mensen je er steeds maar op wijzen dat het daarvoor “eigenlijk nog te vroeg is”? Sinterklaas moet toch eerst nog pakjes komen leveren? Een etiquette-expert maakt nu voor eens en altijd duidelijk wie er gelijk heeft.

Elk jaar opnieuw komen we steeds vroeger in hogere kerstsferen, en daar verandert het coronavirus helemaal niks aan. Maar wanneer mag die kerstboom nu eigenlijk opgezet worden? Moeten we Sinterklaas niet eerst zijn ‘moment de gloire’ gunnen?

Iets extra’s

“Er is eigenlijk geen etiquetteregel voor de kerstboom”, zegt etiquette-expert Reinildis van Ditzhuyzen aan het magazine Linda. “Als je wil mag je de boom ook in september neerzetten. Vroeger was het normaal dat iedereen de kerstboom pas een paar dagen van te voren opzette. Voor Sinterklaas je boom al optuigen? Dat deed je nooit! Maar tegenwoordig kan je dus doen wat je zelf wil.”

Vooral in deze donkere coronatijden kan een beetje feestvreugde geen kwaad. “In deze tijden verheugt men zich gewoon op iets extra’s.” Maar zelf zet Van Ditzhuyzen haar kerstboom pas wanneer Sinterklaas weer op de stoomboot richting Spanje zit. “Anders wordt het feestgedruis nogal dubbelop.”