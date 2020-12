BIZAR. Vrouw beseft pas na 10 dagen dat bericht over lottowinst van 150.000 dollar geen scam is

Wie op de Lotto speelt en wint, kan zijn ogen soms maar moeilijk geloven. Ook een Australische vrouw dacht eerst dat het bericht dat ze een extraatje op haar rekening gestort zou krijgen het werk was van oplichters. Zo liep ze bijna 150.000 dollar mis.

De vrouw vertelde aan The Lott dat ze een lottobiljet had gekocht voor de ‘Lucky Lotteries Mega Jackpot’-trekking van 20 november, maar dat ze zich niet had gerealiseerd dat ze ook gewonnen had. Ook niet na meerdere berichten te hebben gekregen van de organisatie.

Brief

“Ik had echt totaal geen idee”, zegt ze. “Ik had inderdaad enkele e-mails ontvangen, maar dacht dat ze van oplichters waren, dus verwijderde ik ze weer. Het was pas 10 dagen later, toen er een brief in de bus stak dat ik mijn online account checkte. Het verbaasde me hoe kalm ik bleef toen ik besefte dat ik toch wel wat geld had gewonnen”, grapt de vrouw.

In totaal won de vrouw 146.879 dollar, omgerekend is dat 122.511 euro. “Het meeste zullen we houden voor als mijn man en ik op pensioen gaan”, legt ze uit. “Maar we willen met het geld ook onze keuken en badkamer renoveren.”

Lees ook :