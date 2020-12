BIZAR. Medewerkster McDonald’s onterecht ontslagen na eten van een paar kipnuggets

Een medewerkster van een Nederlands McDonald’s-filiaal moest afgelopen zomer haar ontslag indienen omdat ze – na haar uren – enkele kipnuggets had gegeten. Als ze dat niet deed, zou ze zelf ontslagen worden. Kan niet, oordeelde een rechter.

De vrouw wist nochtans uit eigen ervaring dat het verboden is voor werknemers om tijdens de werkuren iets te verorberen van McDonald’s zelf. Zo werd ze een keertje betrapt toen ze een milkshake had gedronken zonder ervoor te betalen. Diefstal, zei McDonald’s, die de werkneemster via een brief meldde dat ze na drie waarschuwingen ontslagen zou worden.

Geschorst

In juli nam ze een ijsje aan van haar shiftmanager en diezelfde dag, na sluitingstijd, at ze enkele kipnuggets die niet verkocht waren. Ze deelde die met haar manager. De vrouw werd geschorst en ging in gesprek met de restaurantmanager waarna ze in een mededeling schreef dat ze “begrijpt dat het in mij gestelde vertrouwen door mijn werkgever hierdoor ernstig beschadigd is. Er resteert mij niets anders dan per direct ontslag te nemen.”

Rechtszaak

Maar de vrouw kwam een paar weken later terug op die beslissing en liet de fastfoodketen weten dat ze haar arbeidsovereenkomst niet beëindigt én dat ze “zich beschikbaar stelt voor werk en aanspraak maakt op loon”. Daarop bood McDonald’s haar een vergoeding aan, maar daar ging de werkneemster niet op in. Ze startte een rechtszaak.

De kantonrechter geeft de vrouw nu gelijk. Hij geeft aan dat McDonald’s de vrouw niet voldoende had geïnformeerd over de gevolgen van eigen ontslag, zoals het niet krijgen van een uitkering. Ook geeft de rechter dat het “zero-tolerance-beleid” nonsens is, de vrouw maar één waarschuwing had gehad én dat haar shiftmanager niet werd ontslagen.

De arbeidsovereenkomst blijft dus gelden en de medewerkster moet haar loon van de afgelopen maanden doorbetaald krijgen, verhoogd met rente. Maar daar blijft het niet bij, McDonald’s moet haar weer aan het werk zetten en moet ook haar proceskosten betalen.