Beleggen in CFD’s: 5 eenvoudige strategieën

Beleggen in financiële producten wint steeds meer aan populariteit. Veel mensen willen namelijk een appeltje voor de dorst hebben, zeker nu bepaalde banken negatieve rente in rekening brengen. Investeren in CFD’s is een populaire manier om meer rendement te krijgen op je spaargeld. Ben je een absolute beginner en weet je niet hoe je van start gaat? Wij bespreken hieronder 5 eenvoudige strategieën die je kunt toepassen als je begint met beleggen in CFD’s.

Het nieuws volgen



Als je wilt beleggen in CFD’s dan is het nieuws volgen een eenvoudige strategie. Je kunt dan inspelen op goed of juist slecht nieuws op de financiële markt. Het laatste nieuws kan namelijk voor grote veranderingen zorgen op de beurs.

Voor beleggers die handelen op basis van het nieuws is het van belang dat ze constant op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Hier moet je bovendien zeer snel op kunnen reageren. Duurt het een kwartier of een half uur voordat je het belangrijke nieuws leest? Dan kan je al een groot percentage van het potentiële rendement verloren hebben.

Deze strategie vraagt veel tijd, focus en moeite. Je moet namelijk niet alleen het laatste nieuws volgen, maar je probeert ook beter te doen dan de markt. Het is daarom van groot belang dat je de economische en financiële kalender volgt. Je moet namelijk op de hoogte zijn van aankomende gebeurtenissen of statistieken die invloed kunnen hebben op het financieel product dat je verhandelt.

Trend volgen



Ook kun je de trend volgen van een specifiek aandeel, wat een erg eenvoudige beleggingsstrategie is. Beleggers die deze strategie toepassen besteden in vergelijking met andere strategieën minder tijd aan het onderzoeken van bedrijven. Bij deze strategie verwacht je dat de prijzen van een bepaald bedrijf of specifieke sector de komende weken blijven stijgen of juist dalen. Dit is over het algemeen een strategie voor de langere termijn, je zult dan ook een grotere marge nodig hebben. Anders is de kans te groot dat je je volledige inleg verliest. Pas je deze strategie toe, dan open je een positie en sluit je die pas na enkele weken of zelfs maanden. Je koopt en verkoopt dus niet actief, maar wacht geduldig af om te zien wat de trend doet. Je sluit je positie pas als je analyse aangeeft dat de trend zijn ultieme piek heeft bereikt.

Scalping



In het overzicht van de beste CFD brokers vind je diverse bedrijven waarbij je kunt beleggen. Hierbij is het ook mogelijk om een strategie genaamd scalping toe te passen. Beleggers die deze strategie toepassen, proberen winst te maken door op zoek te gaan naar kleine verschillen tussen de vraag- en biedprijs. Beleggers proberen hiermee binnen een paar minuten een winst te behalen. Kies je ervoor om deze strategie toe te passen, dan moet je een hoog concentratieniveau hebben. Bovendien moet je voor lange tijd geconcentreerd zijn, je moet namelijk continu op zoek gaan naar deze kleine verschillen. Het is dus een erg actieve strategie. Zo bestaat de kans dat je op één dag tientallen transacties op doet.

Breakout

Ook deze strategie is vrij eenvoudig toe te passen. Het enige wat je hoeft te doen, is vooraf een belangrijk prijsniveau bepalen. Wanneer de prijs dit niveau bereikt, koop of verkoop je afhankelijk van de trend. Kun je geen duidelijke signalen ontdekken in de markt en is het niet duidelijk in welke richting de algemene trend zich beweegt? Dan wordt aangeraden om niet in te grijpen. Wil je een beter inzicht krijgen in de patronen van de markt? Dan kun je gebruikmaken van technische analyse . Deze analyse vertelt je meer over de richting waarin de trend zich beweegt.

Alles of niets

Met alles of niets als strategie kun je de meeste winst creëren. Deze strategie houdt in dat je geld probeert verdienen door te gokken op een grote stijging of daling op de beurs. Een goed voorbeeld hiervan is het Brexit-referendum. Beleggers openden voordat het referendum plaatsvond een positie en wilden zo profiteren van de kelderende aandelen in Groot-Brittannië. Nadat de uitslag van het referendum bekend werd, konden ze profiteren van extreem hoge rendementen. Dit was mogelijk doordat de koersen hard waren gedaald door de uitslag. Dit is dus erg winstgevend, wat het ook direct zeer risicovol maakt. Als je namelijk juist had gekozen dat de koersen zouden gaan stijgen in Groot-Brittannië, dan was je je volledige inleg kwijt.

