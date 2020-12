WOW. Traditionele ceremonie met duizenden tamme herten in Japanse stad lijkt recht uit sprookje te komen

36 kilometer ten zuiden van de Japanse stad Kyoto ligt Nara, waar 350.000 zielen wonen, maar ook de thuishaven van meer dan 1.000 tamme sikaherten die lokaal geclassificeerd zijn als heilige dieren. Vandaag vindt er een traditionele ceremonie plaats die al 100 jaar georganiseerd wordt, waarbij kuddes herten uit het bos geroepen worden door het geluid van een ceremoniële hoorn. Die ceremonie is te volgen via een livestream.

In de achtste eeuw van onze jaartelling deed Nara onder keizerin Gemnei dienst als hoofdstad van het toenmalige Japans imperium. Herten werden daar en toen beschouwd als boodschappers van de goden. In het jaar 794 verhuisde het keizerlijke hof naar Kyoto. Nara blééf de hoofdstad van een Japans hertenrijk. Herten en mensen leven er al eeuwenlang in harmonie met elkaar. De dieren zijn dan ook gewend aan menselijke aanwezigheid en zijn in de loop der jaren een toeristische attractie geworden.

Meer dan een eeuw geleden besloot de stad om een jaarlijks terugkerende, sprookjesachtige ceremonie te houden, ter ere van de herten van de stad. Het evenement staat bekend als ‘Shikayose’ of ‘Hertenbijeenkomst’. Eén keer per jaar blaast een Franse hoorn het favoriete lied van de herten — Beethovens Zesde symfonie, ‘Pastorale’ — in het hart van Nara Park.

Livestream

De herten komen vervolgens uit alle windstreken, hoeken en kieren aangedarteld, gelokt door de tonen van Beethovens symfonie, en worden op ‘shika senbei’ getrakteerd — een zout koekje (cracker) voor de dieren. Deze traditie ontstond in 1862 bij de opening van het Nara Park, dat — hoe kan het ook anders — ingehuldigd werd op de tonen van een hoorn. Het grote park huisvest diverse toeristische attracties, waaronder de Werelderfgoedtempel Tōdai-ji en de Daibutsu (Grote Boeddha), een van de grootste bronzen beelden ter wereld.

Dit jaar vindt het evenement plaats van 1 tot 14 december. Een livestream zal elke dag, behalve op 13 december, om klokslag 10 uur lokale tijd een kwartier van de ceremonie live uitzenden, zodat iedereen waar ook ter wereld kan meevolgen.