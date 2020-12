Rihanna slaat deze bekende rapper aan de haak

Voor al zij die denken kans te maken op een relatie met Rihanna: even geduld. Het gerucht gaat immers steeds sterker de ronde dat ze aan het daten is met rapper A$AP Rocky. De twee zijn opnieuw samen gespot, zo meldt Page Six.

De zangeres uit Barbados en A$AP Rocky werden eerder al op een romantische manier aan elkaar gelinkt worden. Kort nadat ze weer single was deelden de twee een hotelsuite in New York, schreef The Sun toen. Deze zomer was A$AP dan te zien in de ‘Fenty Skin-campagne van RiRi.

Miljardair

Als er inderdaad sprake is van een romance, is A$AP Rocky het eerste vriendje zijn nadat Rihanna in januari uit elkaar ging met miljardair Hassan Jameel.

De vriendschap tussen A$AP Rocky en Rihanna gaat terug tot haar Diamonds World Tour in 2013, waar Rocky de openingsact was.