Onbekend bij ons, gigantische hit in Japan: deze anime is de meest succesvolle animatiefilm van 2020

In België moet je al goed zoeken naar iemand die nog maar van de film gehoord heeft, maar in Japan is ‘Demon Slayer The Movie: Mugen Train’ de grootste hit sinds ‘Titanic’. De anime is met een wereldwijde opbrengst van dik 260 miljoen dollar met voorsprong de populairste animatiefilm ter wereld in het coronajaar 2020.

‘Demon Slayer’ is de op één na best bekeken bioscoopfilm in de geschiedenis van Japan, zo meldt entertainmentmagazine Variety. De animatiefilm, gebaseerd op de populaire manga van de hand van Gotoge Koyoharu, bracht sinds zijn Japanse première op 16 oktober al 264 miljoen dollar in het laatje en lokte 20,5 miljoen bioscoopgangers.

Daarmee overtreft de film de 251 miljoen dollar die ‘Titanic’ in Japan opbracht in 1997. De bioscoopfilm die de Japanse filmkassa’s het meest deed rinkelen is nog steeds de animatieklassieker ‘Spirited Away’ uit 2001.

Demonenjager

De ‘Demon Slayer’-manga verscheen voor het eerst in 2016 in Shukan Shonen Jump, een Japans mangatijdschrift met een oplage van 2,7 miljoen exemplaren. Het verhaal draait rond een jongen die zich ontpopt tot demonenjager nadat demonen zijn familie vermoordden en zijn zus ontvoerden. De manga vormde de basis voor een tv-serie, die van april tot september 2019 liep in Japan. De serie verscheen ook op Netflix en de platformen van Amazon en Hulu.

De op één na populairste animatiefilm ter wereld van dit jaar is overigens ook een Aziatische productie: de Chinese 3D-film ‘Jiang Ziya: Legend Of Deification’.