Marthe van K3 praat voor het eerst over haar Baba Yega-vriend: “Soms moeten de frustraties eruit”

Marthe De Pillecyn heeft zich voor het eerst in een interview met Dag Allemaal uitgelaten over haar nieuwe vriend, choreograaf Sinerjey Meyfroodt. Daarin geeft ze toe dat ze nu zekerder is van hun relatie, en daar heeft corona bij geholpen.

Eind vorig jaar doken er voor het eerst geruchten op dat Marthe De Pillecyn van K3 samen zou zijn met choreograaf en voormalig Baba Yega-danser Sinerjey Meyfroodt. De 24-jarige zangeres schermt haar relatie met de 33-jarige choreograaf behoorlijk goed af, maar een maand geleden waren de tortelduifjes kort samen te zien in een promofilmpje voor de ontmaskering van Baba Yega. In een interview met Dag Allemaal geeft Marthe nu voor het eerst wat meer details over hun relatie.

Frustraties

Marthe geeft toe dat ze ervan schrok dat bovengenoemd filmpje zo vaak bekeken werd. Maar dat ze het wilde delen, is wel een bewijs van de sterkte van hun relatie. “De coronaperiode heeft daarin een rol gespeeld”, zegt Marthe. “Omdat we altijd met z’n tweetjes waren, zijn we veel sneller als koppel gegroeid dan in normale tijden. Je zit heel dicht opeen in je bubbel.”

Altijd op elkaars lip zitten is leuk voor verliefde koppels, maar kan soms ook ontnuchteren. Dat weet ook Marthe. “We leerden sneller elkaars leuke kantjes kennen, en dan wil je elkaar opeten. Maar je ontdekt natuurlijk ook de minder aangename dingen, en dan moeten de frustraties er al eens uit. (lacht) Maar dat lukt en we zijn vooral enorm naar elkaar toe gegroeid.”