Gearresteerde na aanrijding voetgangers in Trier is 51-jarige man

De persoon die is opgepakt nadat een auto dinsdag inreed op mensen in een voetgangerszone in de Duitse stad Trier, is een 51-jarige man uit de Landkreis Trier-Saarburg. Dat meldt de politie van de stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts op Twitter.

De Duitse politie had eerder al gezegd dat ze de bestuurder van de man die op de voetgangers inreed had gearresteerd. Nu blijkt dat het om een 51-jarige man gaat. De man wordt op dit moment nog verhoord.

Bij het incident waarbij een grijze terreinwagen met hoge snelheid inreed op mensen in een voetgangerszone in Trier vielen zeker twee doden en tien gewonden. Sommige van hen zouden er ernstig aan toe zijn. Grote delen van de binnenstad zijn afgezet door de politie, die oproept om weg te blijven – al is er volgens hen geen reden meer tot gevaar. De voetgangerszone bevindt zich nabij de Porta Nigra, een drukbezochte trekpleister in de stad.

Rondvliegende lichamen

Het is nog niet duidelijk met welke motieven de verdachten handelde. De burgemeester van Trier spreekt al wel van een opzettelijke actie. Volgens ooggetuigen reed de wagen aan zo’n snelheid dat de lichamen door de lucht vlogen. De auto raasde honderden meters door de voetgangerszone, bevestigde de politie.