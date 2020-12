BRILJANT. Zo verberg je ijs en ander lekkers voor je kinderen

De feestdagen komen eraan en dat betekent dat we meer lekkers in huis hebben dan gebruikelijk. Of het nu gaat om chocolade Sinten of roomijs in de vriezer voor een feestelijk dessert; de kans is groot dat je huis barst van de zoetigheid. En hoewel daar niets mis mee is en je je kinderen op tijd en stond wil verwennen, wil je wel vermijden dat ze de hele dag snoepen.

Een sugar rush van tijd tot tijd is namelijk één ding, maar de hele dag door snoep en chocolade eten, is een heel ander verhaal. Maar hoe zorg je ervoor dat je kroost niet alsnog achter je rug wat lekkers uit de kast pakt? Wel, een Australische moeder kwam op een geniaal idee.

Bevroren groenten

Lisa, zoals de vrouw heet, postte de tip op Facebook en werd op een regen van applaus onthaald. Ze vertelde dat haar kinderen dol zijn op roomijs en dat een voorraadje ijs dus gewoonlijk niet lang meegaat. Daar kan ze op zich wel mee leven, maar soms wil de Australische ook gewoon een pot ijs voor zichzelf die ze op een rustig tempo kan verorberen wanneer ze daar zin in heeft. En dus bedacht ze het volgende: ze verbergt haar lievelingsijs in lege verpakkingen van bevroren groenten. Haar kinderen kijken er niet naar om en zij weet zeker dat haar welverdiende ijs er aan het einde van de dag nog is. Een trucje dat je volgens ons ook makkelijk kan toepassen op ander snoepgoed, zolang je het maar verpakt in iets dat je kinderen niet graag eten.