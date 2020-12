BIZAR. Eigenaar is auto 30 seconden na aankoop alweer kwijt

Van een nieuwe aankoop wil je het liefst zo lang mogelijk genieten. Als het even kan zetten we onze nieuwe schoenen met doos en al op een voetstuk, zodat we er nog even naar kunnen kijken. Een Engelse man heeft helaas niet zo lang mogen genieten van z’n spiksplinternieuwe auto. Na welgeteld 30 seconden was hij zijn nieuwe auto al weer kwijt.

Hoe dat kan? De man was ‘vergeten’ zijn auto te verzekeren en ging na aankoop de weg op. Je raadt het al, dat ging niet helemaal van een leien dakje.

Aanvaring met de politie

De automobilist was achter het stuur van z’n nieuwe Renault gekropen en reed net weg, toen hij de macht over datzelfde stuur verloor. Daarbij reed hij bijna op een politieauto in. “Deze auto knalde bijna op onze wagen”, tweet de lokale politie van Northampton, waar het voorval plaatsvond.

“De automobilist vertelde dat hij de wagen 30 seconden ervoor had gekocht en dit bleek verrassend genoeg waar te zijn. Hij waagde zijn kans en had het voertuig niet verzekerd. En jullie weten allemaal wat er dan gebeurd… #inbeslaggenomen”, besluit de politie. In een onverzekerde auto rondrijden is strafbaar. Oók als je hem net gekocht hebt.

He’d had the vehicle less than a minute, nearly hit a @NorthantsPolice vehicle then had it seized for #NoInsurance https://t.co/HxBvNYv5nk — Northampton Chron (@ChronandEcho) November 19, 2020

Busritje naar huis

Op Facebook spotten mensen met de automobilist. “Dat moet een record zijn! In 30 seconden je auto kwijt zijn…”, schrijft een Facebook-gebruiker. “Van een nieuwe auto naar geen auto in minder dan een minuut. Ik hoop dat hij genoeg geld had voor een busritje naar huis”, schrijft een ander.

Volgens FoxNews is rijden zonder verzekering een van de meest voorkomende verkeersovertredingen: in oktober startte de lokale politie een veilig op weg campagne, waarbij veelal automobilisten zonder verzekering tegen de lamp reden. In de eerste vier weken van de campagne werden 366 overtredingen geregistreerd in het gebied. Er werden 64 voertuigen in beslag genomen en 19 mensen gearresteerd.