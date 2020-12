BIZAR. Date aan kerkhof blijkt hinderlaag

Een man uit de Amerikaanse staat Tennessee ging bijna letterlijk over lijken om de liefde te vinden. Volgens de lokale politie had de man met zijn date afgesproken op een wel heel macabere plek: het kerkhof. Het bleek een hinderlaag.

De man uit Tellico Plains, ten zuiden van Knoxville, had om 20u30 met zijn vermeende date afgesproken op het kerkhof van Dehart. Toen hij op de afgesproken plaats aan het wachten was in zijn auto, kwam Keith Brandon McJunkin tevoorschijn uit de bosjes naast de begraafplaats en stapte in de richting van de auto. Hij vuurde drie kogels af naar het zijraam aan de bestuurderskant.

Toen het slachtoffer verschrikt wegreed, vuurde McJunkin nog vier kogels af op de achterkant van het voertuig. De bestuurder sprong vervolgens uit zijn auto en vluchtte het bos in. Later vroeg McJunkin aan zijn zus om naar het kerkhof te gaan en het voertuig van het slachtoffer te halen. Volgens haar verklaring stond de auto in brand. De vrouw kon de vlammen blussen en reed met de beschadigde wagen naar huis.

Volgens het slachtoffer waren zijn subwoofer en stereoversterker verdwenen uit zijn auto, net als een gsm en een tas met 30 dollar in muntgeld. Daags na het incident werd de 39-jarige McJunkin aangehouden en beschuldigd van diefstal, brandstichting, geweldpleging met een dodelijk wapen, verboden wapenbezit en rijden zonder rijbewijs.