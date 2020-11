Wat moet ik doen met mijn (lege) batterijen?

Een rekenmachine, de brandmelder aan het plafond, een laptop, je e-bike, gezelschapsspelletjes met geluid of licht, de afstandsbediening van je automatische garagepoort … Ze worden allemaal van stroom voorzien dankzij een kleine, grote, ronde of platte batterij. Op een bepaald moment – in de nabije of iets verdere toekomst – zullen die batterijen leeg zijn en niet langer dienst doen. Maar wat moet je nu precies met die lege batterijen aanvangen?

Er is maar één goed antwoord op bovenstaande vraag: oude batterijen moeten ingeleverd worden bij Bebat om dan gerecycleerd te kunnen worden. Batterijen vallen onder KGA (= klein gevaarlijk afval) en dienen dus met zorg bewaard, ingezameld en verwerkt te worden, en horen zeker niet thuis in de vuilnisbak, of in de natuur! Door batterijen te scheiden van ander afval en apart in te zamelen, kunnen ze optimaal gerecycleerd worden zodat de waardevolle grondstoffen een nieuw leven krijgen en niet opnieuw ontgonnen moeten worden.

23.500 plaatsen waar je je gebruikte batterijen kan inleveren in België

Bebat heeft meer dan 23.500 inzamelpunten in België, dat betekent dat er meer inzamelpunten voor batterijen zijn dan bankautomaten! Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je op veel plaatsen een inzamelpunt – op 2.200 plaatsen in totaal. Denk aan Recyparks, buurtwinkels, supermarkten, speelgoedwinkels, doe-het-zelf- en elektrozaken,… Misschien kan je ze zelfs meenemen naar je werk om daar in te leveren!

Batterijen thuis bewaren, hoe doe je dat best?

Heb jij je ooit afgevraagd of je batterijen best in de koelkast kan bewaren? Dat is een bakerpraatje. Batterijen bewaar je best bij kamertemperatuur op een droge en goed geventileerde plek.

Bewaar je graag het overzicht? Dan kan je je lege batterijen best op eenzelfde plek verzamelen. (Tip! een inzamelkubus van Bebat kan je hierbij helpen. Je kan er hier gratis eentje aanvragen! Op deze kubus vind je bovendien ook enkele handige tips.)

Heb je thuis een of meerdere nieuwsgierige kinderen rondlopen? Plaats het doosje met batterijen zeker buiten bereik van hun grijpgrage handjes. Kleine batterijen, zoals knoopcellen, kunnen per ongeluk ingeslikt worden. Safety first!

Nog meer tips over veilig en juist omgaan met batterijen?