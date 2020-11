Onderzoeker die corona voorspelde, beweert dat DIT de enige manier is om pandemie te stoppen

Een Britse wiskundige vreest dat een vaccin alleen niet genoeg zal zijn om het coronavirus volledig uit te roeien. Hij voorspelt dat we minstens een jaar in lockdown zullen moeten gaan om er komaf mee te maken.

Luthais McCash is een 26-jarige onderzoeker aan de Universiteit van Leicester. Hij is gespecialiseerd in toegepaste wiskunde en wiskundige modellen en voorspelde de huidige evolutie van het coronavirus naar eigen zeggen tot in het detail.

Onoverwinnelijk

De Schotse wetenschapper, die lijdt aan een auto-immuunziekte, heeft zijn huis sinds maart amper verlaten. Hij vindt het onder meer bizar dat er een crisis nodig is om mensen het belang van handen wassen te doen inzien. “Het is jammer om te zien dat er een wereldwijde crisis nodig is om mensen eraan te doen herinneren dat ze hun handen vaak genoeg moeten wassen. Ik denk niet dat mensen beseffen hoe weinig ze hun handen wassen op dagelijkse basis. Het toont aan hoe onoverwinnelijk mensen zich wanen”, vertelt hij in Daily Mirror.

Vaccin niet voldoende

McCash beweert dat hij het coronavirus zag aankomen en dat hij het aantal besmettingen en doden zelfs correct voorspelde. Nu deelt hij zijn voorspellingen op de verdere evolutie van het virus. Volgens hem zal een vaccin niet voldoende zijn om het virus weg te krijgen. “Iedereen vestigt zijn hoop op het vaccin en gelooft dat we er daarmee van af zijn. Ik vrees dat het niet zo gemakkelijk zal zijn. We weten niet hoe efficiënt vaccins zullen zijn en we weten niet hoeveel mensen zich zullen laten inenten”, klinkt het.

Niet verplicht

Hij schat dat ongeveer 80 procent van de bevolking zich moet laten inenten om het coronavirus klein te krijgen. Maar aangezien het niet verplicht is, denkt hij niet dat dat zal gebeuren. In België gaf 12 procent van de Belgen aan zich zeker niet te laten inenten met een coronavaccin. 8 procent zei ‘waarschijnlijk niet’ en 27 procent weet het nog niet. Dat betekent dat slechts de helft van de bevolking ertoe bereid is zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat bleek onlangs uit een enquête die door het onderzoeksbureau Kantar werd afgenomen in opdracht van Knack.

Volledige lockdown gedurende een jaar

McCash voorspelt dat als te weinig mensen zich laten vaccineren en we binnen enkele maanden weer naar ‘het nieuwe normaal’ gaan, we volgende zomer opnieuw in lockdown zullen moeten gaan. Volgens hem is er maar één oplossing op dit moment. “Ik hoop dat ik ernaast zit, maar ik vermoed dat het coronavirus nooit zal stoppen tenzij we vanaf nu minstens een jaar in volledige lockdown gaan. Ik besef dat dat een gigantische impact zal hebben op de economie en op het leven, maar dat is wat we nodig hebben. Een jaar zou voldoende tijd moeten zijn om het virus volledig klein te krijgen”, besluit hij.