MOVIES. Carice van Houten over ‘Red Light’: “Ik draai graag in België”

Toen Carice van Houten en haar vriendin/collega Halina Reijn eind 2015 hun eigen productiebedrijfje opstartten — Man Up heet het — was hun eerste project meteen al een tv-serie. Vanaf 4 december is ‘Red Light’ eindelijk te zien (op Streamz), en ze mogen er trots op zijn. Eén waarschuwing wel: noem dit geen verhaal over prostitutie.

Carice van Houten: «De serie gaat niet over prostitutie. Dat is zeker een thema, maar in wezen is het een drieluik, een mozaïekverhaal over drie vrouwen. En die komen bij elkaar in de wereld van de prostitutie. Mijn personage maakt toevallig deel uit van die wereld. Maar het gaat over veel meer. Het is een soort spannende thriller en een psychologisch drama, met af en toe ook nog een beetje humor.» (gniffelt)

Jouw personage zit gevangen in een gewelddadige relatie. Waarom vallen vrouwen op slechte jongens?

«Goeie vraag. Waar zijn die aantrekkelijk? Dat is toch vreselijk? Het hangt er allemaal van af in welke fase van je leven je die slechte jongens ontmoet, denk ik. Het is geen uitgewezen zaak dat vrouwen altijd voor de bad boy zullen kiezen. Alle lieve mannen moeten nu niet schrikken. Blijf in godsnaam lief! Maar het is wel een fenomeen. Het fascineert me.»

‘Red Light’ is een Nederlands-Belgische coproductie. Hoe verliep die samenwerking?

«Heel leuk. Ik draai graag in België. Er zijn veel Vlaamse mensen bij de reeks betrokken, voor en achter de camera. Onze beide regisseurs zijn bijvoorbeeld Vlamingen (Wouter Bouvijn en Anke Blondé, nvdr), Maaike (Neuville) speelt natuurlijk een van de hoofdrollen. Het was een heel verfrissende ervaring voor ons Nederlanders. Het was lekker stil op de set, en dat is ook wel eens leuk.» (lacht)

Eerst de film ‘Instinct’, nu deze tv-serie. Het loopt goed met jullie nieuwe productiebedrijfje Man Up. Hoe voelt het om jullie eigen verhalen te vertellen?