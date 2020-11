BIZAR. Moeder die zes kinderen vermoordde weer vrij na 8 jaar gevangenis

Een moeder die haar zes kinderen doodde door haar huis in brand te zetten, is na acht jaar alweer op vrije voeten. De Britse vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar.

De 39-jarige Mairead Philpott werd in 2013 veroordeeld voor doodslag, een jaar nadat zij, haar echtgenoot Mick en vriend Paul Mosley hun kinderen hadden gedood bij een huisbrand. Het koppel wou de schuld leggen bij de minnares van Mick, Lisa Willis, die net voor de brand het huis met haar eigen kinderen had verlaten. Mairead en Mick dachten dat ze zo ook het voogdij over de kinderen van Lisa zouden krijgen. Mick was namelijk ook de vader van haar vier kinderen.

Maar doordat het vuur zich erg snel verspreidde, kon het koppel hun kinderen niet meer redden. Jade (10), John (9), Jack (8), Jesse (6) en Jayden (5) stierven allemaal in de huisbrand. Drie dagen later stierf de 13-jarige Duwayne aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Persconferentie

In eerste instantie kreeg het koppel heel wat steun en lieten ze tijdens een persconferentie uitschijnen dat ze wilden dat de daders gevat zouden worden. Maar de politie rook onraad en plaatste microfoontjes in hun hotelkamer. Zo kwamen ze erachter dat Mick het plan had bekokstoofd. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Paul kreeg net zoals Mairead ook een gevangenisstraf van 17 jaar.

De vrijlating beroert de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk. Ook de moeder van Mairead is er niet over te spreken: “De straf was zeker niet lang genoeg. We hebben haar ook onterfd”, zei ze tegen The Sun.

Mairead verblijft de komende drie maanden in een opvanghuis, waarna ze de wijde wereld in mag trekken en een nieuwe identiteit zal krijgen. Ze mag nooit meer terugkeren naar Derby, de plaats waar ze haar kinderen doodde.

Bekijk hieronder de persconferentie: