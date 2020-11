Niksen als nationale sport? In deze landen kan het al

Niksen, niks doen, ontspannen, met je duimen draaien… Er bestaan tal van synoniemen om ‘niksen’ te omschrijven, maar toch doen we het zelden tot nooit. Zelfs wanneer we zogenaamd aan het ontspannen zijn, staat er een muziekje op, scrollen we door Instagram of lezen we een boek.

Echt niks doen is voor de meesten onder ons bijna onmogelijk. Na enkele minuten vervelen we ons rot en hebben we de indruk dat we onze tijd verdoen. Nochtans kan het voor je lichaam en geest af en toe erg weldoend zijn om helemaal niks te doen. Om gewoon in de zetel te liggen en naar het plafond te staren.

Space out

Om het belang van niksen in de kijker te zetten, werd enkele jaren geleden de Space Out Competition in het leven geroepen. Die vond voor het eerst plaats in Zuid-Korea en werd daarna in verschillende landen en steden wereldwijd gelanceerd, waaronder Hong-Kong en Rotterdam. Het principe van de wedstrijd is op zich heel makkelijk: deelnemers mogen gedurende drie uur niets doen. Helemaal niets. Praten, lachen, op je telefoon scrollen, het is allemaal verboden. Na afloop wordt op basis van gegevens als hartslag een winnaar gekozen uit zij die zich aan die regels hielden. Een uitdaging die op het eerste zicht best makkelijk lijkt, maar die in de praktijk voor de meesten onmogelijk zal blijken…