SPOT ON. Joeri Chipsvingers: “Het geluid van een verse zak chips openen zal ik niet gauw beu geraken”

Metro draagt ontluikend muzikaal talent een warm hart toe. Daarom zetten we elke week een beginnende artiest in de schijnwerpers. Vandaag is het woord aan Joeri Chipsvingers.

Wie is Joeri Chipsvingers?

Joeri Chipsvingers is de alias van de jonge Limburgse componist Michiel de Naegel, die zich uitleeft met cartooneske, chipsgerelateerde composities. Die liedjes speelt hij wel niet zelf. Dat doet zijn 11-koppige vriendengroep, al toeterend, strijkend en meppend.

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

Joeri Chipsvingers: «Geduld! Dit is mijn debuutalbum. De Marvels van deze wereld beginnen hun series toch ook niet met een ‘origin story’? Dat komt later.»

Waarmee onderscheid je je van de grijze massa?

«Ach, er zit veel kleur verstopt in grijs. Waarom zou ik daar van weglopen?»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Zout, Paprika, Peper-Zout, Sting en Pickles.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

«Ronduit beangstigend, het vooruitzicht van zo’n eindeloze herhaling. Al zal ik het geluid van een verse zak chips niet gauw beu geraken. Je weet wel: het openen van de zak (nu eens voorzichtig scheurend, dan weer hongerig snokkend), de hand die langzaam naar binnen glijdt en dan wat speels, aftastend in het rond grabbelt en graait? DAT. Dat knisperend, knasperend geluid mag je altijd rond mijn hoofd draaien. Dan vuur ik gelukzaligheid uit mijn vingertoppen.»

Welke eigen song zou je bestempelen als je ‘signature song’?

«In ‘Spitante Raveteef’ verklap ik al mijn trucjes, denk ik.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Chipsmultinational PepsiCo omverwerpen. De krokante lekkernijen terug aan het volk geven. Ik mag niet te veel verklappen, maar ik plan het van binnenuit te doen. We duiken onder en communiceren enkel via echo’s van mijn muziek (met daarin strategieën en andere boodschappen verweven), die verstopt zitten in chipskokers. Vluchtig (want eens geopend is de boodschap gaan vliegen), maar zeer moeilijk traceerbaar.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«S/O Het gezinnetje De Naegel – Vanderlinden. S/O Daan Janssens. S/O Lucien Posman. S/O Myspace, Lastfm, blogspotfreaks en YouTube.»

Quentin Soenens

‘De avonturen van Joeri Chipsvingers’ verscheen op 16 oktober bij FONS Records.