SOUNDCHECK. Wannes Beernaert brengt eerbetoon aan overleden zoontje met debuut-EP: “Muziek werkt als een vaccin tegen het zwarte gat”

Op 31 oktober 2019 sloeg het noodlot toe bij Wannes Beernaert: zijn zoontje Foss overleed compleet onverwacht in zijn slaap. Het jongetje was toen amper acht maanden oud. Één jaar nadat de West-Vlaamse singer-songwriter samen met zijn vrouw het pakkende nummer ‘Fly Young Bird’ voorstelde tijdens de Warmste Week op Studio Brussel, een muzikaal eerbetoon aan Foss, bracht hij onder de naam The Grand RazoO zijn debuut-EP ‘Floss’ uit.

Beernaert was in februari vorig jaar nog op het scherm te zien als deelnemer aan de talentenjacht ‘The Voice van Vlaanderen’. De Ieperse straathoekwerker was met zijn lange dreadlocks een opvallende verschijning in de eerste Blind Audition van het VTM-programma. Enkele maanden later zou het noodlot ongenadig hard toeslaan.

Wannes Beernaert: «’Floss’ – een samentrekking van ‘loss’ (verlies) en de naam van mijn zoontje, Foss – was bedoeld als vaccin tegen het zwarte gat. Na het overlijden van Foss stond ik voor de keuze: ofwel liet ik me gaan en wentelde ik me in mijn verdriet, ofwel legde ik mezelf nieuwe doelen op en creëerde ik perspectieven. Ik koos voor het laatste: muziek als medicijn. Ik heb ervaring als muzikant: ik was een jaar of zes de zanger van Ben Cane, een bluesrockgroep. We speelden regelmatig in cafeetjes en op festivals. Na de split ging ik mijn eigen weg. Zo heb ik mijn kans gewaagd in ‘The Voice Van Vlaanderen’.»

“Ik wil voortaan enkel energie steken in dingen die

er echt toe doen”

Prioriteiten

«Het maken van de EP heeft er vooral voor gezorgd dat ik bezig bleef en dat ik kortetermijndoelen had: het schrijven aan de nummers, het opnemen in de studio, enzovoort. Ik leefde van week tot week, en dat hield me recht. Het schrijven zelf zorgde er ook voor dat ik mijn negatieve gevoelens kon kanaliseren en omzetten in iets moois via muziek. In die zin werkte het maakproces van de EP therapeutisch: ik kon het project als uitlaatklep gebruiken.»

«Ik heb ook geleerd om prioriteiten te stellen: ik wil voortaan enkel energie steken in dingen die er voor mij echt toe doen. Momenteel zijn dat familie en muziek. Ik kan die twee combineren, en ben dankbaar dat ik daarvoor de ruimte krijg.»

Pippa

Intussen is Wannes opnieuw vader geworden. De prille dertiger verwelkomde begin oktober van dit jaar dochtertje Pippa. Zij zal altijd twee broers hebben: de nu driejarige Seb, en Foss – voor eeuwig 8 maanden jong. «Ik zal altijd drie kinderen hebben», vertelde Wannes kort na de geboorte van Pippa in Het Nieuwsblad.

Na de geboorte van Pippa en zijn debuut-EP is Wannes niet van plan om op zijn lauweren te rusten. «Ik ga zeker verder met The Grand RazoO. Ik wil werken aan een album en ben al een paar maanden aan het repeteren met een liveband om de nummers vanop ‘Floss’ op een podium te brengen. Als de lockdown afgelopen is, wil ik klaarstaan om te kunnen optreden.»

Quentin Soenens

De EP ‘Floss’ verscheen eind oktober bij Gentlepromotion.