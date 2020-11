Miley Cyrus herviel in drank- en drugsverslaving tijdens lockdown

Miley Cyrus is open over hoe ook zij heeft geworsteld tijdens de pandemie. Tijdens een recente verschijning op Apples ‘New Music Daily met Zane Lowe’ zei de zangeres dat ze herviel in haar drank- en drugsverslaving tijdens de lockdown en dat ze nooit zou willen doen alsof ze wel nuchter geweest was.

“Ik ben hervallen tijdens de lockdown en ik ben nu weer nuchter, twee weken nuchter”, zei de zangeres, die in juni onthulde dat ze toen zes maanden nuchter was. “Ik heb het gevoel dat ik die tijd echt heb geaccepteerd.”

Cyrus zei dat ze besloten heeft om zichzelf niet zomaar de schuld te geven en boos te worden. “Een van de dingen die ik gebruik is, ‘Word niet boos, word nieuwsgierig'”, zei ze. “Wees dus niet boos op jezelf, maar vraag jezelf af, ‘Wat is er gebeurd?'”

Soberheid

Cyrus noemde de laatste drie jaar van haar leven een “cocktail van chaos”. Zo zag ze haar huwelijk met Liam Hemsworth stranden na minder dan een jaar, brandde haar huis af en verloor ze haar oma.

Het popidool, dat deze week 28 werd, vertelde Lowe nog dat haar vorige verjaardag haar heeft doen streven naar soberheid “omdat zoveel iconen stierven op hun 27ste”. “Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain en Amy Winehouse zijn een paar van de beroemdheden die allemaal op die leeftijd stierven”, zei ze. “Het is een zeer centrale tijd. Je gaat naar het volgende hoofdstuk of het eindigt hier voor jou.”