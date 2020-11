Erika Vlieghe over feestdagen: “Dat is ECHT niet het moment”

Infectiologe Erika Vlieghe raadt af om feesten rond de kerstperiode achterwege te laten, of dat nu grote of kleine feesten zijn. Dat vertelde ze in ‘De ochtend’ op Radio 1.

Het blijft afwachten op welke manier we de feestdagen zullen mogen vieren. De coronacijfers dalen wel, maar of het binnen een maand veilig genoeg is om samen te hokken, blijft onzeker. Infectiologe Erika Vlieghe vindt het alvast geen goed idee om in groep te vieren. “De ziekenhuizen liggen nog stampvol, de zorgsector kraakt, het is echt niet het moment om grote feesten te organiseren, en ook geen kleine. Ik denk dat we allemaal onze steen moeten bijdragen. Ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die dat begrijpen. We zouden beter focussen op wat wel kan. We gaan de winst die we nu geboekt hebben toch niet op de helling zetten, en een derde golf in januari riskeren? We hebben het heel slecht gedaan in België, we doen het nu wat beter. Laat het ons nu zo houden”, klonk het.

Geen illusies maken

Vorige week liet viroloog Steven Van Gucht de deur nog op een kier over dezelfde kwestie. “We moeten ons geen illusies maken: mensen zullen elkaar opzoeken, wat de overheid ook zegt. (…) We mogen de mensen niet vergeten die géén gezin hebben – en dat zijn er miljoenen, hé. Zelfs al heb je een leuk gezin met twee kinderen, je hebt misschien ook wel een alleenstaande moeder, vader of grootouder. Of er is de oude tante die al jaren weduwe is, geen kinderen heeft en alleen op haar appartement woont. Zij hebben er nu net de meeste behoefte aan om vrienden of familie te zien”, zei hij.