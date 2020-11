Vrouwen wereldwijd wild enthousiast over DIT seksspeeltje: “Eindeloze orgasmes”

Wat doet een mens tijdens een lockdown? Puzzelen, koken en masturberen, zo blijkt. De seksspeeltjes-industrie is booming business, en daar heeft één specifieke vibrator extra veel deugd van. “Nog nooit zo hard klaargekomen”, klinkt het in de online reviews.

“Neem een dagje vrijaf, drink voldoende water en vergeet vooral niet om op voorhand enkele stretchoefeningen te doen”: dat waren de instructies die een koper van haar vriendinnen had gekregen alvorens ze het populaire seksspeeltje in huis haalde. “Ik dacht: ‘Wat een drama queens”, schrijft de anonieme vrouw in haar review op Amazon, waar de vibrator al meermaals uitverkocht.

Ze moest haar vriendinnen echter al snel gelijk geven. “Ik ben nog nooit zo snel en zo hard klaargekomen in mijn leven. Ik squirtte, en dat heb ik NOG NOOIT GEDAAN”, klinkt het. “Ik probeerde het uit te schakelen, maar drukte per ongeluk als een maniak op alle knopjes, waardoor het nog harder begon te zuigen en ook begon te vibreren bij mijn G-spot. En ik kwam weer klaar. Ik ben er vrij zeker van dat ik zweefde. Het was een eindeloos orgasme.”

Waarom is deze vibrator zo goed?

“Ruim vijf minuten lang schudde ik over mijn hele lichaam. Ik kon niet uit bed opstaan. Ik staarde versuft naar het plafond en had geen idee meer wie ik was en welk jaar het was”, klinkt het nog. De vrouw is niet de enige die lyrisch is over het seksspeeltje. Ook op sociale media kunnen tevreden kopers er niet over zwijgen. Van “beste aankoop ooit” tot “het is mijn beste vriend, maar shht, vertel dat niet aan mijn man”: volgens vrouwen is dit een revolutie in clitorale stimulatie.

Maar over welk speeltje is iedereen nu zo wild enthousiast? Het gaat om een vibrator genaamd ‘P Cat’ van het Amerikaanse merk – what’s in a name – Tracy’s Dog. Het sensationele hulpstuk kost overigens slechts 30 euro. In Het Laatste Nieuws legt seksuologe Chloé De Bie uit wat het doet en waarom vrouwen het terecht als revolutionair bestempelen.

“Bij de oudere generatie seksspeeltjes had je een staaf die begon te trillen tegen de clitoris. Dit nieuwe speeltje heeft met behulp van luchtdruk daarentegen een zalig zuigeffect”, zegt De Bie. “Wanneer je de opening vlak voor je clitoris plaatst, zal deze de clitoris zachtjes naar binnen zuigen en daar luchtdrukpulsaties uitvoeren. Vijf jaar geleden kenden we dat nog niet.”

Varieer genoeg

Maar buiten de clitoris stimuleren kan het seksspeeltje nog meer. Een deel van de vibrator schuift ook naar binnen. “Dit deel is geribbeld en iets breder, perfect om de achterkant van de clitoris mee te bespelen. Het resultaat: de ultieme, dubbele stimulatie van de clitoris – het genotscentrum van de vrouw. Dat zorgt gegarandeerd voor vuurwerk”, aldus De Bie.

Wie zich meteen naar de webwinkel rept, houdt beter in het achterhoofd dat je genoeg variatie moet aanbrengen in je masturbatiegewoontes. “Anders ontwikkel je een soort van afhankelijkheid en raakt je lichaam aan een bepaalde mate van stimulatie gewend”, legt De Bie uit. “Varieer, zodat je lichaam weet dat het tijdens die verschillende momenten tot ontspanning kan komen, en eventueel tot een orgasme.”