Vrouw betrapt haar vriend tijdens videogesprek: “Zou hij het doorhebben?” (foto)

Een man heeft zich per ongeluk laten kennen tijdens een videogesprek met zijn vriendin. Ze deelde een foto van het gênante moment op Twitter, waar het bericht viraal ging.

De vrouw was aan het facetimen met haar vriend tot ze plots iets opvallends zag in de weerspiegeling van zijn brilglazen. Daarop is duidelijk te zien dat hij stiekem niet zo zedige foto’s aan het bekijken was.

Leedvermaak

“Zou hij het doorhebben?”, schreef de vrouw op Twitter bij een foto van het moment. Haar tweet werd intussen al 240.000 keer geliket en lokte heel wat reacties uit. “Zo gênant!”, “Haha, betrapt” en “Neem de volgende keer best je bril af, man”, klinkt het onder meer.