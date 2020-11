Overgrote meerderheid van hiv-positieve Belgen draagt virus niet langer over via seks: “Een mijlpaal”

De overgrote meerderheid van de Belgen met hiv is niet langer besmettelijk. Dat blijkt uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek die Sensoa, Sciensano en het Tropisch Instituut vandaag bekendmaakten. Voorwaarde is wel dat de hiv-positieve persoon de medicatie nauwgezet neemt. Sensoa heeft het over een “mijlpaal in de strijd tegen hiv”.

Experts vermoedden het al langer, maar de afronding van twee PARTNER-studies leerde dat de hoeveelheid van het virus in het bloed zodanig onderdrukt wordt dat de aanwezigheid van hiv door een klassieke test niet meer vastgesteld kan worden, als dus de medicatie trouw wordt genomen. Het gevolg van die niet-meetbare aanwezigheid van de viruslading in het bloed is dat het virus niet meer door seksueel contact, zelfs als dat onbeschermd is, overgedragen kan worden. Ook voor koppels met een hiv-positieve partner is dit goed nieuws: zij kunnen gewoon zwanger worden.

Een eerste PARTNER-studie gebeurde bij 888 koppels in 14 Europese landen, met één hiv-positieve en één hiv-negatieve partner. In totaal hadden die koppels bijna 60.000 keer seks zonder condoom, maar er werd geen enkele overdracht van het virus vastgesteld. De tweede PARTNER-studie, bij gay koppels, kwam tot dezelfde vaststelling.

De behandeling is dus het belangrijkste, en daar scoort België bijzonder goed. 91% van de mensen met hiv weet dat ze het virus hebben. Van hen is 92% in behandeling, en 94% van de hiv-positieven in behandeling heeft zo’n niet-meetbare virale lading. Het aantal nieuwe diagnoses in ons land zit al sinds 2012 in dalende lijn, en die nieuwe diagnoses zijn te wijten aan de kleine groep die hun status (nog) niet kent

Veilig vrijen

Sensoa benadrukt dat dit nieuws niet het einde betekent van de klassieke preventieboodschap rond het condoom: nieuwe besmettingen gebeuren namelijk vooral door wie zelf niet weet dat hij of zij besmet is. “Maar een goede behandeling maakt wel deel uit van wat combinatiepreventie genoemd wordt”, klinkt het. Het gaat dan om veilig vrijen en makkelijk kunnen testen en biomedische initiatieven zoals een snelle opstart van hiv-medicatie.

Stigma

Naar aanleiding van het nieuws lanceert Sensoa de campagne ‘Hiv stopt hier’. Het nieuws is “een reden te meer om gewoon te doen tegen mensen met hiv”. Het stigma dat op hen kleeft is voor mensen met hiv nog altijd het belangrijkste probleem, bleek uit een bevraging van Sensoa. “Een juiste inschatting van risico’s en kennis over hoe het is om te leven met hiv, kan het beeld dat mensen over personen met hiv hebben, bijstellen op een positieve manier en dat is exact wat Sensoa met deze campagne wil doen”, reageert Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke.