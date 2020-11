Kat reageert wel erg droog wanneer haar staart plots in BRAND staat (video)

Het is nooit een goed idee om je kat in huis te laten terwijl er een brandend kaarsje op tafel staat. Deze video is daar het beste bewijs van, al valt vooral de reactie van de kat op…

Het tafereel speelde zich afgelopen weekend af in New York. Op de beelden is een kat te zien die speelt met de hond des huizes. Als ze op de salontafel gaat zitten en haar staart een brandende kaars raakt, vliegt haar staart in brand.

Achteloos

De staart vat erg snel vuur, maar de kat blijft er enorm onverschillig bij. Ze laat het begaan en uiteindelijk dooft het vuur gelukkig uit. Maar laat het een waarschuwing zijn: laat brandende kaarsen best achterwege in huis als je kat binnen is.