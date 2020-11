Bpost levert vanaf februari ook pakjes op zondag

Bpost start op 7 februari met een grootschalig proefproject om ook op zondag pakjes uit te reiken. Dat schrijft De Standaard.

“We leverden al pakjes op ­zaterdag en die dienst gaan we nu, op vraag van enkele klanten, naar zondag uitbreiden”, zegt woordvoerder Veerle Van Mierlo. “Het proefproject loopt een jaar. We zullen onderweg evalueren of we er nadien mee voortgaan.”

‘Paksun’

Om genoeg kandidaten te lokken, betaalt bpost de zondagswerkers 150% van het loon. Vanaf twaalf zondagen per halfjaar krijgen ze een extra verlofdag. Ook de vaste postbodes kunnen tot medio december vrijwillig intekenen op het project, dat de naam Paksun kreeg. Tegen eind 2021 wil het postbedrijf, dat voor 51% in handen is van de overheid, iedere zondag nationaal meer dan 300 medewerkers aan de slag hebben, blijkt ook uit een interne presentatie van het bedrijf.

“Historische stap”

De vakbonden waren jarenlang principieel gekant waren tegen zondagswerk. Nu aanvaarden ze de verdere flexibilisering van het statuut van de postmedewerkers. “Dit is een historische stap”, dixit Jean-Pierre Nyns van de socialistische overheidsvakbond ACOD. De tijden zijn veranderd, aldus de vakbonden. Bpost heeft al twee jaar een heel beperkte leveringsdienst op zondag, via een onderaanneming.

Vertraging

Het postbedrijf ligt momenteel onder vuur omdat het heel veel pakjes moet verwerken, waardoor bijvoorbeeld vertraging mogelijk is. Maar de extra leveringsdag nu halsoverkop invoeren, is onwerkbaar, valt te horen binnen het bedrijf.