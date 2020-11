Meghan Markle onthult dat ze miskraam kreeg in emotioneel opiniestuk: “Bijna ondraaglijk verdriet”

Meghan Markle (39) en prins Harry (36) hebben afgelopen zomer een miskraam te verwerken gekregen. Dat heeft Markle zelf bekendgemaakt in een emotioneel opiniestuk voor The New York Times. “Het gesprek blijft taboe, bezaaid met (ongegronde) schaamte”, klinkt het.

De hertogin van Sussex gaat in haar opiniestuk, getiteld ‘De verliezen die we delen’, meteen terug naar de dramatische zomerdag. “Het was een ochtend in juli die net zo normaal begon als elke andere dag. Ik maakte ontbijt. Ik gaf de honden te eten. Ik nam vitaminen. Zocht mijn ontbrekende sok. Raapte het krijtje op dat onder de tafel was gerold. Maakte een paardenstaart voor ik mijn zoontje uit z’n wieg haalde.”

Maar terwijl ze voor zoontje Archie zorgde, voelde ze plots dat het mis ging. “Nadat ik z’n pamper ververst had, voelde ik een scherpe kramp”, vervolgt Markle. “Ik viel op de grond met hem in mijn armen, terwijl ik een slaapliedje zong om ons allebei kalm te houden. Het opgewekte melodietje stond in scherp contrast met mijn besef dat er iets niet oké was. Terwijl ik mijn eerste kindje vasthield, besefte ik dat ik mijn tweede aan het verliezen was.”

Taboe

“Uren later lag ik in het ziekenhuisbed, terwijl ik de hand van mijn echtgenoot vasthield. Ik voelde hoe klam zijn handpalm was, en kuste zijn knokkels, die nat waren van onze tranen. Terwijl ik naar de koude witte muren keek, werden mijn ogen wazig. Ik probeerde me voor te stellen hoe we hiervan zouden herstellen.”

“Een kind verliezen betekent een bijna ondraaglijk verdriet met zich meedragen. Velen maken het mee, maar weinigen praten erover”, klinkt het even verder. “In de pijn van ons verdriet, hebben mijn man en ik ontdekt dat wanneer je in een kamer zit met honderd vrouwen, tien tot twintig van hen een miskraam gehad zullen hebben. Maar ondanks de duizelingwekkende gemeenschappelijkheid hiervan, blijft het gesprek taboe, bezaaid met (ongegronde) schaamte.”

“Ben je oké?”

Markle schreef het opiniestuk met de boodschap om meer aandacht voor elkaar te hebben en vaker te vragen of iemand oké is. Ze beschrijft hoe ze het na het miskraam moeilijk vond om sterk te blijven in het openbaar tijdens een lange tournee in Zuid-Afrika. Toen een journalist haar vroeg of ze wel oké was, was ze door die vraag verrast. “Bedankt”, antwoordde ze. “Niet veel mensen hebben me gevraagd of ik oké ben.”

“Toen ik in het ziekenhuisbed zat en zag hoe het hart van mijn echtgenoot brak terwijl hij de gebroken stukken van het mijne bij elkaar probeerde te houden, besefte ik dat de enige manier om te genezen was met de vraag: ‘Ben je oké?’”

Meer verbonden dan ooit

“Zijn we wel oké?” vraagt Markle zich af. “Dit jaar heeft zovelen van ons tot op ons breekpunt gebracht. Pijn en verlies hebben elk van ons geplaagd in 2020.” Daarmee verwijst de hertogin onder meer naar covid-19 en de gewelddadige dood van George Floyd en Breanna Taylor door de Amerikaanse politie. Ze hekelt de polarisatie en het ongeloof in wetenschap.

Ze roept de Amerikanen daarom op om deze Thanksgiving te vragen of iedereen oké is. “Hoezeer we het ook oneens zijn, hoezeer we fysiek uit elkaar zijn: de waarheid is dat we meer verbonden zijn dan ooit omwille van wat we individueel en collectief hebben moeten verdragen dit jaar.