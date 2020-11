De PS5 onder de loep: «Met beide voeten in de volgende generatie»

Zeven jaar na de PS4, die wereldwijd 110 miljoen keer over de toonbank ging, lanceerde Sony op 19 november in België de PS5. Kostprijs: 499 euro. Heeft de Japanse gigant op zijn lauweren gerust of is het gelukt om echte vernieuwing door te voeren? Om dat te weten te komen, hebben we het toestel uitgetest.

Grote allure

Als je de PS5 uitpakt, ben je gegarandeerd meteen onder de indruk van haar ontwerp en afmetingen. De nieuwe PlayStation kan je met geen enkele andere console vergelijken. Ofwel ben je er wild van, ofwel vind je er niks aan, maar haar futuristische design laat je hoe dan ook niet onverschillig. De PS5 is geen normale console en je staat versteld van haar buitenmaatse proporties. 39 centimeter hoog en 4,5 kilogram zwaar, dit is een van de meest indrukwekkende gametoestellen die ooit van de band zijn gerold. De PS5 is voorzien van een sokkel waar je de console horizontaal of verticaal op kunt zetten. Welke positie je ook kiest, het toestel zal hoe dan ook een opzichtige plaats innemen naast je televisie of in je tv-meubel — als het er überhaupt in past.

Vernieuwingen en nieuwigheden

Als je de PS5 eenmaal geïnstalleerd hebt, kan je haar verkennen via haar controller en interface. Die twee elementen zijn heel anders dan bij de PS4, waardoor je al snapt dat je te maken hebt met de volgende generatie. Het is moeilijk om op papier uit te leggen waarom de controller van de PS5 precies revolutionair is en welke vernieuwingen hij allemaal te bieden heeft. Hij heet de DualSense, hij is iets groter en zwaarder dan de DualShock 4 en hij ligt beter in de hand(en).

Naast het esthetische aspect moet je de nieuwigheden vooral binnen in de controller gaan zoeken. Het trilsysteem is volledig herzien en verbeterd, en dat geldt ook voor de dynamische adaptieve trigger-knoppen. Met de DualSense beleef je de games dan ook op een heel nieuwe manier. Het systeem biedt talloze mogelijkheden, en die ervaar je met name in de game ‘Astro’s Playroom’. Of de ontwikkelaars er in de toekomst nog veel mee zullen aanvangen, valt nog af te wachten.

Ook de interface is compleet herwerkt, en het resultaat is niet minder dan magnifiek.

Een beetje techniek

Op technisch vlak bevat de PS5 een ultrasnelle SSD-schijf. Daarmee kan je games (zo goed als) ogenblikkelijk opstarten. De console werkt met raytracing en biedt een grafische kwaliteit tot 4K 120 fps aan. Visueel is het verschil met de PS4 en de PS4 Pro duidelijk. De PS5 springt in het oog met perfect vloeiende beelden en een uitstekende grafische kwaliteit. De console is bovendien retrocompatibel met zowat de volledige PS4-catalogus en geeft die ‘oude’ games een stevige kwalitatieve meerwaarde.

De enige smet op het blazoen: de interne opslagruimte. Sony heeft namelijk gekozen voor een SSD-schijf van 825 Gb, wat in de praktijk betekent dat je maar 667 Gb overhoudt om je games te installeren. Als je dan weet dat de nieuwe ‘Call of Duty’ op zich al meer dan 100 Gb opslokt, dan begrijp je dat die harde schijf binnen de kortste keren vol is. Meer opslagruimte was echt geen overbodige luxe geweest.

Games voor iedereen

De lancering van de PS5 gaat gepaard met talloze games, al zitten daar geen echt exclusieve titels bij. Al de games die Sony meegeeft, zijn ook al beschikbaar op PS4 en ‘Godfall’ kan je vinden op PC. Laat dat je plezier echt niet vergallen, want er zijn op zich redenen genoeg om je te amuseren. ‘Astro’s Playroom’, die voorgeïnstalleerd is op elke console, had een simpel gratis spelletje kunnen zijn om de mogelijkheden van de DualSense te demonstreren. Deze game heeft echter veel meer om het lijf. Het is een geweldig platformspel, vol vertier, nostalgie en technologische innovaties.

‘Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’ is één van de opvallendste titels bij deze lancering. De game toont perfect de technische mogelijkheden die de PS5 in huis heeft en is goed voor een verbluffende ervaring zonder enige laadtijd. ‘Demon’s Souls’, de remake van de PS3-game, is niet voor alle spelers, vooral omdat hij zo verduidelijk moeilijk is. Maar je zit wel met open mond te kijken naar de grafische bravoure die hij aan de dag legt. De hele familie kan zich dan weer vermaken met ‘Sackboy: A Big Adventure’, een innemend platformspel dat je met zijn tweeën samen speelt. ‘Godfall’, uitgegeven door Gearbox, maakt zeker indruk met zijn technische prestaties, maar zijn inhoud is zo beperkt dat je je moet afvragen of je er wel 79,99 euro aan wil uitgeven. Dat is trouwens de aanbevolen verkoopprijs van de meeste PS5-games.

Geduld geboden

De PS5 is een imposante console. Met haar vernieuwingen geeft ze de indruk dat je met beide voeten in de volgende generatie bent gestapt en echt iets nieuws in handen hebt. Dit is ook nog maar het begin. 2021 oogt nu al ongelooflijk met aangekondigde releases als ‘Gran Turismo 7’, ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ en ‘Horizon: Forbidden West’. De vraag is echter groot, het aanbod is beperkt en er zal niet genoeg zijn om iedereen tevreden te stellen. De gamers zullen dus geduld moeten oefenen voor ze kunnen proeven van de vele geneugten die de PS5 in petto heeft. Maar geloof ons vrij: het loont de moeite om te wachten!