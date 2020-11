Beelden van hardhandige ontruiming vluchtelingenprotest shockeren Parijs: “Totaal gestoord” (video)

In Parijs is ophef ontstaan nadat de politie er gisteren hardhandig een vluchtelingenprotest ontruimde. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe mensen letterlijk uit hun tent worden gegooid en worden gestampt en geslagen door de politie.

Op initiatief van hulporganisatie Utopia 65 kwamen honderden migranten en vrijwilligers gisterenavond samen op de Parijse Place de la République. Ze voerden er actie om aandacht te vragen voor de mensonterende omstandigheden waarin vluchtelingen in de stad dienen te overleven. Vorige week werd bijvoorbeeld nog een groot kamp van zo’n 3.000 migranten ontruimd in de Parijse voorstad Saint-Denis, een groot deel van hen zwerft nu rond zonder onderdak.

“Dakloze mensen worden elke nacht verjaagd en vernederd door de politie. Wij eisen dat er onmiddellijk duizend opvangplaatsen voor hen voorzien worden”, klonk het. Veel migranten hadden symbolisch hun tent opgezet op het plein.

Des policiers sortent directement des réfugiés en train de se reposer dans les tentes. #Republique pic.twitter.com/9lAELHi1fL — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 23, 2020

De situatie ontspoorde echter snel toen de politie kwam opdagen. Verschillende journalisten en omstaanders filmden hoe agenten de migranten hardhandig uit hun tent op het beton gooiden. De massa betogers werd uit elkaar gedreven met wapenstokken en traangas. Advocaten en politici kwamen ter plaatste om de gemoederen te bedaren, maar zonder succes. De shockerende beelden van het politiegeweld worden duchtig gedeeld op sociale media.

PARIS – Face à face très tendu. Tensions toujours en cours à #Republique. pic.twitter.com/URRuRWO5ml — Clément Lanot (@ClementLanot) November 23, 2020

Niet de eerste keer

Franse politici reageren onthutst op het hardhandige politieoptreden. “Denken dat we sociale problemen kunnen oplossen met wapenstokken is volkomen gestoord”, zei Parijs gemeenteraadslid voor Huisvesting Ian Brossat. “Zolang er geen huisvesting beschikbaar is, zullen er mensen buiten wonen, en zolang er mensen buiten wonen, zullen er kampen zijn.”

Parijs burgemeester Anne Hidalgo heeft het over disproportioneel politiegeweld en noemt de ontruiming van het tentenkamp “een ontkenning van de humanitaire plicht van Frankrijk.” In een brief aan Frans minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin stelt ze dat het ook niet de eerste keer is dat de politie zijn boekje te buiten gaat.

Omstreden wet

Die minister noemde het politieoptreden van maandagavond “shockerend” en heeft de IGPN – het Franse equivalent van Comité P – gevraagd om verschillende incidenten te onderzoeken. Toch staat Darmanin momenteel onder grote druk. De minister weigert het woord “politiegeweld” in de mond te nemen en is tevens grote voorstander van een omstreden nieuwe wet die de verspreiding van beelden van politieagenten onder bepaalde omstandigheden illegaal zou maken.

De wet werd al veroordeeld door de Verenigde Naties en wordt gezien als een directe bedreiging voor de persvrijheid. Dat laatste werd gisterenavond in de verf gezet toen de aanwezige journalisten per opzet werden belaagd door de politie. Journalist Rémy Buisine van online nieuwssite Brut werd drie keer aangevallen door dezelfde agent desondanks het feit dat hij al drie keer zijn perskaart had getoond, vertelde hij aan The Guardian.

Initiatiefnemer van het protest Utopia 65 heeft al aangegeven nieuwe acties te plannen.