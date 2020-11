Argentijnse voetballegende Diego Maradona (60) overleden

Voetballegende Diego Maradona is op 60-jarige leeftijd overleden na een hartstilstand. Dat laat zijn advocaat weten.

Diego Maradona is op 60-jarige leeftijd overleden zijn. Dat melden verschillende Zuid-Amerikaanse media en zijn advocaat. De ex-topvoetballer kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen en is gestorven na een hartaanval.

De voormalig vedette van onder meer Napoli en Boca Juniors werd begin deze maand, enkele dagen na zijn 60ste verjaardag, opgenomen in een ziekenhuis in La Plata. De Argentijnse volksheld vertoonde verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging. Nadat bij een scan een bloedprop tussen zijn hersenen en schedel was geconstateerd, werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires waar een operatie volgde.

