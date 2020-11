Zij werken bij Telenet Security

Bert Etienne

IT Security Engineer

Wat houdt je functie juist in?

«Telenet security is een afdeling binnen Telenet die securityproducten ondersteunt voor businessklanten. De security service desk, waarvoor ik werk, doet bijvoorbeeld aanpassingen van de firewalls van die klanten en lost problemen op.»

Waarom heb je voor die job gekozen?

«Ik was al wel langer met computers bezig, maar voordien had ik andere jobs. Ik dacht: «Ik ben daar goed in, misschien moet ik daar iets in gaan zoeken». Ik heb dan bij Syntra een cursus voor netwerkbeheerder gevolgd en zo ben ik in die wereld gerold.»

Waarom is werken bij Telenet zo leuk?

«Telenet is een veel jonger en dynamischer bedrijf dan mijn vorige werkgever. Je hebt hier ook veel meer een teamgevoel – de collega’s onder elkaar. We helpen elkaar veel en buiten het werk organiseren we meer activiteiten. Als bedrijf ondersteunt Telenet je om je verder te ontwikkelen: jezelf bijscholen en certificaten halen wordt aangemoedigd. Voor mij persoonlijk is dat heel aantrekkelijk, want ik ben vrij ambitieus. Ik zit hier nog maar twee jaar, maar ik ben heel tevreden.»

Bruno Gysels

Security Consultant

Wat houdt je functie juist in?

«Ik lever grotere projecten op bij de businessklanten. Zij hebben een bepaalde vereiste qua IT en qua business, en dan is het mijn taak als consultant om dat zowel op het vlak van communicatie als het technische plaatje te laten kloppen.»

Waarom heb je voor die job gekozen?

«Jaren geleden heb ik die job gekozen omdat ik technisch onderbouwd was en geïnteresseerd was in het meer complexe plaatje van security. Maar nu vind ik het klantencontact eigenlijk de leukste troef, de kunst van het vertalen tussen ‘geek’ en ‘business’ en een leek.»

Waarom is werken bij Telenet zo leuk?

«Wat ik leuk vind aan Telenet, is dat het een vooruitstrevend bedrijf is dat tegelijk heel flexibel omgaat met zijn werknemers. Het einddoel is dat de taak volbracht wordt, niet zozeer dat je je uren afwerkt. Telenet is ook een stabiel bedrijf waarin je redelijk zeker bent waar je naartoe gaat. Ik kom trouwens bij veel klanten, en dan zie ik ook hoe het niét kan. Ik hoef geen andere job te zoeken om te weten hoe het elders is. Iedere keer denk ik dan weer: «Ik zit hier toch wel heel goed.»