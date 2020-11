Webshop van de Sint vreest drukte komende weken

De webshops van speelgoedwinkels vrezen voor een overrompeling in aanloop naar Sinterklaas. Nu de fysieke winkels even de deuren moeten sluiten, doen heel wat mensen hun aankopen online. Als je wil dat de Sint op tijd langskomt, kan je het lijstje dus best op tijd doorgeven.

Een van de maatregelen van de verstrengde lockdown is dat alle niet-essentiële winkels al zeker tot 13 december gesloten zijn. Speelgoedwinkels vallen onder die categorie en dat net nu de drukke eindejaarsperiode voor de deur staat. Speelgoed kopen kan voorlopig enkel telefonisch of online, waardoor de levertermijnen bij webshops nu al langer zijn dan normaal en de winkels verwachten een piek in aanloop naar Sinterklaas.

Tot twee weken wachten

«Als je kind de sinterklaasbrief al klaar heeft, dan zou ik hem nu versturen», zegt Dreamland-woordvoerder Dieter Struye aan Radio 2. «Anders wordt het speelgoed misschien pas geleverd na 6 december.» Ook Dreamland raadt hun klanten aan om de bestelling op tijd door te geven. «Het vervoer tussen onze filialen hebben we zelf in de hand, en in onze winkels is ook de stock aanwezig. Als je kiest voor een thuislevering via onze partner Bpost lopen de wachttijden soms op tot 10 dagen of zelfs 2 weken.»

Bpost is ondertussen bekend met de eindejaarsdrukte en sterkt het personeelsbestand daarom aan. In vergelijking met de vorige lockdown werken er 800 mensen extra voor de postverdeler. «Daar komen deze eindejaarsperiode nog 2.700 tijdelijke krachten bij. Het is heel druk, maar voorlopig kunnen we het nog aan», aldus Bpost-woordvoerder Veerle Van Mierlo.

Afhaalpunten

Toch raadt ook zij ouders aan om de wensen van hun kinderen op tijd door te geven aan de Sint. «We verwerken nu op sommige dagen al 520.000 pakjes per dag, net zoveel als op de recorddagen tijdens de eerste lockdown. Dus het is druk en het zal wellicht nog drukker worden.» Ze heeft ook een tip om de wachttijden op een pakje te verkorten. «Thuislevering is niet de enige mogelijkheid. We hebben 2.500 punten waar je vaak ook ’s avonds en in het weekend je pakket kunt gaan afhalen: postkantoren en -punten en zelfs pakjesautomaten. Als je toch voor thuislevering kiest, geef dan zeker je voorkeuren aan.»