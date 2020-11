Het EU Ecolabel. Je kunt er niet meer naast kijken.

Kiezen voor duurzaam consumeren is gemakkelijk, dankzij het Europees Ecolabel. Het EU Ecolabel is het officiële milieulabel van de Europese Unie en geeft consumenten de zekerheid om kwaliteitsvolle en milieuvriendelijke producten te herkennen: van schoonmaak- en wasmiddelen, papier, schoenen, zepen en douchegels… tot hotels. Het milieulabel met meer dan 75.000 producten en diensten is erkend in heel Europa.

Strenge criteria

Het EU Ecolabel voert al jaren strijd tegen greenwashing. Er is een wildgroei aan milieulabels, maar het EU Ecolabel onderscheidt zich door naar de volledige cyclus van een product te kijken, vanaf het winnen en de selectie van de grondstoffen, via het productieproces, tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid.

Producten die het EU Ecolabel dragen, zijn milieuvriendelijker, betrouwbaar, kwalitatief én zachter voor uw gezondheid en kregen het label pas na erg strenge selectiecriteria. Een voorbeeld? Het EU Ecolabel gaat verder dan de wettelijk eisen voor cosmetica en verbiedt stoffen met een mogelijk hormoonverstorende werking, zoals triclosan en parabenen. Zepen, shampoos en luiers voor kinderen mogen geen parfums bevatten, om allergische reacties uit te sluiten.

De ecologische criteria zijn zo streng dat slechts 10 à 20% van de producten op de markt het EU Ecolabel kan behalen. Dit betekent dat enkel de meest milieuvriendelijke producten het label kunnen krijgen. Om de kwaliteit van het label te verzekeren en in te spelen op de laatste innovaties, worden de criteria regelmatig herzien. Ook met de doeltreffendheid wordt rekening gehouden.

Waar vindt u de EU Ecolabel producten?

De EU Ecolabel producten zijn eenvoudig te herkennen aan het logo met de bloem en de sterren. U vindt ze ook in uw supermarkt.

Meer informatie?

www.ecolabel.be

facebook.com/ecolabel.be