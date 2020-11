President Trump zet na 3 weken dan toch licht op groen voor machtsoverdracht

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het licht op groen gezet voor het begin van de machtsoverdracht aan Joe Biden. Dat bevestigt hij op Twitter. Trump gaf zijn administratie goedkeuring om te beginnen met de nodige protocollen voor de transitie naar de regering-Biden.

Tegelijk blijft Trump overtuigd van zijn gelijk en zegt hij de strijd rond de verkiezingsuitslag te blijven voortzetten. Hij heeft zijn nederlaag bovendien nog niet toegegeven, maar zegt dat de goedkeuring voor de transitie er komt in het algemeen belang van het land.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020



De overheidsdienst die officieel de transitie in gang zet, de General Services Administration, heeft Biden ook al laten weten dat de Trump-administratie klaar is om het formeel transitieproces op te starten. Dat bericht de Amerikaanse zender CNN, op basis van een brief van het hoofd van de dienst. De brief is de eerste stap in het transitieproces.

Regering-Biden

Het groen licht om de transitie op gang te trekken komt er weken na de nederlaag van Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Biden kan nu onder meer toegang krijgen tot belangrijke informatie en contacten en kan aansprak maken op de nodige middelen om vacatures in te vullen. Het kamp-Biden heeft de stap al verwelkomd.