Natalia over haar beste vriend: “Ik loop bij hem zelfs in mijn blootje rond”

Zangeres Natalia heeft met Gino een vriend voor het leven. De twee delen alles en zien elkaar zonder bijbedoelingen vaak in hun blootje. De vriend van Natalia vindt dat oké: “Hij begrijpt dat”, klinkt het.

De vriendschap tussen Natalia en Gino Beeckman (44) begon in 2003, toen hij haar vaste visagist werd. Intussen zijn ze vrienden voor het leven. Van seksuele spanningen zijn er geen sprake, al helpt het uiteraard dat hij voor de mannen is, zo vertelt hij in Dag Allemaal. “Ik geloof in eeuwige vriendschap, maar eeuwige liefde in relaties lijkt me moeilijk. En wat dat andere betreft: ik merk dat het in mijn job een verschil maakt voor vrouwen dat ik voor de mannen ben: ze voelen zich op hun gemak bij mij”, klinkt het.

Niet naar bed

Natalia beaamt dat en weet dat hun vriendschap voor het leven is. “Ik voel me veilig bij Gino, en da’s voor mij heel belangrijk in een vriendschap. Hij weet alles van mij, en ik van hem. Zo was het vroeger bij m’n ouders ook: ik mocht thuis alles zeggen. Daarom voel ik me bij Gino ook zo thuis. Ik denk niet dat onze vriendschap ooit kapot kan gaan. En ik ga niet met hem naar bed. Dat helpt”, knipoogt ze.

Geen schaamte

De 39-jarige zangeres voelt zich zelfs zo goed bij Gino dat ze zich voor niets meer hoeft te schamen bij hem. “Vroeger was ik trouwens veel preutser. Nu is dat helemaal weg als ik bij Gino ben. Ik was me waar hij bij is, kleed me om waar hij bij is. Hij is als een broer. We zijn ook al vaak samen op reis geweest en dan slapen we op één kamer. Ik sta soms helemaal in m’n blote flikker waar Gino bij is”, vertelt ze.

Begrip van vriend

Natalia is samen met Frederik Binst, met wie ze samen een kindje heeft, Bobbi-Loua. Hij maakt er geen probleem van dat Natalia en Gino zo close zijn. “Die moeten dat oké vinden. Ik ga nooit m’n lief een vriendschap laten bepalen. Ik meen het: vriendschappen zijn m’n hoogste goed. Frederik snapt dat ook. Hij zou er geen probleem van maken als ik nog eens met Gino op reis zou gaan”, besluit ze.